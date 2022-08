The Lord of The Rings film üçlemesinin arkasındaki stüdyodan yeni bir Orta Dünya oyunu geliyor

New York merkezli video oyun geliştiricisi Private Division'ın Twitter'dan yaptığı duyuru ile The Lord of The Rings ve The Hobbit film üçlemelerinin set, kostüm, zırh, silah ve yaratıkların üretilmesinde yer alan stüdyo Weta Workshop ile yeni bir Orta Dünya oyunu geliştirdiklerini duyurdu.

YENİ THE LORD OF THE RINGS OYUNU GELİŞTİRİLİYOR

Private Division'ın yayıncı şirketi olduğu Take-Two Interactive Software'in Strateji Direktörü ve Özel Bölüm Başkanı Michael Worosz'un ortaklıkla ilgili yaptığı açıklamda, "Böyle olağanüstü ve ünlü bir evrende geçen bir oyunu yayınlamak için Weta Workshop ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz." dedi. "The Lord of The Rings IP'si pek çok olağanüstü hikayeye ev sahipliği yapıyor ve hiçbir varlık farklı, yeni bir Orta Dünya oyun deneymi yaratmak için Weta Workhop'taki ekipten daha donanımlı değil"