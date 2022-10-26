Free Range Games'in geliştiriciliğini yapıp North Beach Games'in yayıncılığını üstlendiği J.R.R. Tolkien evreninin 4. çağında geçen hayatta kalma oyunu The Lord of the Rings: Return to Moria'nın ne zaman çıkacağı, orta çağ ve hayatta kalma oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, The Lord of the Rings: Return to Moria ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Aksiyon-macera ve hayatta kalma oyunu The Lord of the Rings: Return to Moria'nın ne zaman çıkacağı "The Lord of the Rings: Return to Moria ne zaman çıkacak?" şeklinde orta çağ severler tarafından araştırılıyor. Peki, The Lord of the Rings: Return to Moria ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

THE LORD OF THE RINGS: RETURN TO MORIA NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Lord of the Rings: Return to Moria, 2023 yılında Epic Games Store için çıkış yapacak.

THE LORD OF THE RINGS: RETURN TO MORIA KONUSU

The Lord of the Rings: Return to Moria, Cücelerin Misty Mountains'ın altında yer alan efsanevi anayurdu Moria'yı geri almak için atıldıkları yeni bir macerayı takip ediyor. Oyuncular hayatta kalmak, üretmek, inşa etmek ve ikonik devasa madenleri keşfetmek için güçlerini birleştirecek. Onları bekleyen gizemli tehlikeler karşısında cesur kâşifler her zamankinden daha açıkgözlü olması gerekecek.

THE LORD OF THE RINGS: RETURN TO MORIA ÖZELLİKLERİ