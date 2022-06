The Last of US Remake'in Çıkış Tarihi Sızdırılmış Olabilir - Haberler

Henüz resmi olarak duyurulmayan The Last of US Remake için çıkış tarihi sızdırılmış olabilir.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Sony'nin State of Play etkinliğindeki tüm duyuruları bir gün önceden sızdıran The Sintch adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı bir mesaj The Last of US Remake için çıkış tarihi ve çıkış yapacağı platformları işaret ediyor olabilir.

"PART 1 - 02.09.2022" şeklinde bir paylaşım yapan The Snitch, ilk The Last of US oyununun remake versiyonunun 2 Eylül 2022'de çıkış yapacağını iddia ediyor. Ayrıca oyunun PlayStation 5 ve PC platformları için oynanabilir olacağını ima eden görseller de mesajda yer alıyor.

The Snitch, 2 Haziran'da gerçekleşen State of Play sunumunda yer alan tüm oyunların listesini ve çıkış tarihini bir gün önceden sızdırmış. Bu nedenle paylaştığı bilginin doğru olma ihtimali oldukça yüksek denebilir.

The Las of US Remake'in yapım aşamasında olduğu ilk kez Jason Schreier tarafından geçen yılın nisan ayında ortaya atılmıştı. Bloomberg'da kaleme aldığı bir yazıda Schreier, Sony'nin 2013'te PS3 için çıkan ve 2014'te PS4 için remastered edilen oyunun yeniden yapım versiyonunun ilk önce Visual Arts Service Group tarafından geliştirildiğini ve daha sonra Naughty Dog'un projenin başına geçtiğini belirtmişti.

Bununla birlikte Sony henüz The Last of US Remake'i resmi olarak duyurmadı. Oyunun çıkış tarihinin de sızdırılmasıyla Summer Game Fest 2022'de resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Geoff Keighley'nin hazırlayıp sunduğu canlı yayın etkinliği 9 Haziran'da TSİ 21: 00'da başlayacak.

SaveButonu / Gamegar