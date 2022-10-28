The Callisto Protocol Japonya'da Yasaklandı

The Callisto Protocol ülke tarafından sunulan sansür maddelerini kabul etmediği için Japonya genelinde yasaklandı.

Dead Space'ten esinlenerek yapılmış ve kasım ayında çıkacak olan korku oyunu The Callisto Protocol, Japon sertifikalar kurulu CERO'nun sunduğu sansür maddelerini kabul etmediği için ülke genelinde yasaklandı. CERO'ya göre oyunun Japonya'da sunuma uygun olması için oyunun geliştiricilerinin içeriklerde bazı değişiklikler yapmaları gerekiyor. Geliştiriciler ise bu anlaşmayı kabul etmedi. Sonuç olarak heyecanla beklenen oyun Japonya'da satışa sunulmayacak sunulmayacak.

The Callisto Protocol resmi Twitter üzerinden Japonya'da yaşayan oyunculara açıklama yapıldı. Geliştirici ekibin CERO'nun isteklerine göre içeriklerinin değişmesinin "oyuncuların oyundan beklediği deneyime zarar vereceği" gerekçesi ile geliştiriciler tarafından reddedildiğini belirtti. Yakın bir tarihte de Japonya'dan yapılan ön sipariş alımlarının iadeleri başlayacak.

Dead Space ilk çıktığında Almanya ve Çin'de de benzer bir sürece maruz kaldı. Fakat belli bir süre sonra ise bu ülkelerde oyunun satışı başladı. Görünen o ki The Callisto Protocol oynanışı ve atmosferinin dışında geliştiricilerin yaşadığı perde arkası sıkıntılarda bile Dead Space'in izinden gitmeye devam ediyor.

Korku medyasının en büyük distribütorlerinden biri olan Japonya'nın The Callisto Protocol için almış olduğu bu tutum ise şaşırtıcı oldu. Silent Hill ve Resident Evil gibi oyun dünyasının en büyük ve en sevilen oyunları Japonya'da geliştirildi. Bu yapımların aynı zamanda vahşet dolu görüntüler ve konseptler içerdiğini belirtmekte fayda var. Dolayısıyla korku oyunlarının çıktığı ülkeden son birkaç yıldır türün en çok oyunlarından birine yasak koyması kulağa ilginç geliyor. Oyuncuların kafasında soru işareti oluşturan durum ilerleyen süreçte değişiklik gösterebilir.

Striking Distance tarafından geliştirilen oyun 2 Aralık 2022 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows üzerinde çıkış yapacak.