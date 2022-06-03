The Callisto Protocol Çıkış Tarihi Açıklandı - Haberler

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The Callisto Protocol Çıkış Tarihi Açıklandı

SaveButonu - Gamegar
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The Callisto Protocol Çıkış Tarihi Açıklandı

The Callisto Protocol çıkış tarihi duyuruldu. Striking Distance Studios bilim kurgu oyunun oynanış videosu yayınlandı.

The Callisto Protocol çıkış tarihi duyuruldu. Striking Distance Studios bilim kurgu oyunun oynanış videosu yayınlandı.

Sony'nin 2 Haziran'da düzenlediği State of Play etkinliği merakla beklenen oyunun dünyasını gözler önüne serdi. Resident Evil 4'ün yanı sıra birçok yapımın duyurulduğu etkinlikte The Callisto Protocol için bir oynanış videosu da yer aldı.

Genel atmosferi ve oynanış mekanikleri ile Dead Space üçlemesini anımsatan yapımın yayıncı koltuğunda ise Krafton oturuyor. Oyuncuları Jüpiter'in uydusu Callisto'ya götürecek olan The Callisto Protocol 2 Aralık 2022 tarihinde çıkış yapacak. State of Play yayınında gösterilen oynanış videosunu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Dead Space Remake'ten yaklaşık 1 ay önce çıkış yapacak olan oyunun PUBG ile aynı evrende geçeceği duyurulmuştu. Merakla beklenen oyunun Playerunknown's Battlegrounds ile aynı kurgusal evrende yer alacak olması oyuncuların kafasında soru işareti bırakmıştı.

Geçtiğimiz gün stüdyonun başındaki isimden gelen açıklama doğrultusunda bu haber geçerliliğini yitirdi.

PUBG ile The Callisto Protocol Aynı Evrende Geçmeyecek

Geliştirici stüdyonun kurucusu Glen Schofield iki oyunun arasındaki bağlantıya dair yeni açıklamalarda bulundu. Schofield geliştirici ekibin PUBG'yi her ne kadar sevse de The Callisto Protocol'un kendine ait bir evreni olduğunu belirtti. CEO iki oyunun başta aynı evrende geçtiğini fakat geliştirme sürecinde bu durumun değişiklik gösterdiğinin altını çizdi.

Böylece popüler battle royale oyunu PUBG ile The Callisto Protocol arasında bir bağlantı kalmadı. Krafton ise her iki oyunun da yayıncılığını üstleniyor.

Korku ve bilim kurgu bileşenlerini bünyesinde harmanlayan oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Microsoft Windows için çıkış yapacak. The Callisto Protocol çıkış tarihi herhangi bir erteleme kararı alınmadığı sürece 2 Aralık 2022 oldu.

SaveButonu / Gamegar

State of Play Sony Gamegar Haberler

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