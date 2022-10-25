Terraria, Steam'de olumlu inceleme rekoru kırdı

Re-Logic'in geliştirip 2011 yılında yayınladığı açık dünya hayatta kalma oyunu Terraria, Steam'de 1 milyondan fazla olumlu kullanıcı incelemesi aldı ve bunu gerçekleştiren ilk bağımsız oyun oldu.

2 boyutlu ve piksel grafikleri ile oyun oynarken eğlenmek için yüksek grafiklere gerek duyulmadığını oyunculara kanıtlayan Terraria, Steam'de 1 milyon olumlu incelemeyi geçen ilk bağımsız oyun oldu.

TERRARIA, 1 MİLYON OLUMLU İNCELEMEYE ULAŞTI

Terraria, Steam'de tüm diller ile birlikte 25 Ekim itibariyle toplamda 1,030,586 adet kullanıcı incelemesi aldı ve buna rağmen 820 bini aşkın olumlu incelemesi bulunarak 1 milyondan inceleme alıp son derecede olumlu incelemelere sahip olan ilk bağımsız oyun olarak rekor kırdı.

Gerek fiyatı, gerekse sistem gereksinimleri ile herkesi eğlendirmeyi ve saatlerce başından kalkmamasını sağlayan Terraria, 2018 yılında aşk ile devam ettirilen ödül kategorisinde kazanan oldu. Oyunun 2011 yılında piyasaya sürülmesine rağmen 11. yılında rekorlar kırmaya devam ediyor.

Terraria, bir milyon olumlu kullanıcı incelemesine ulaşan ilk oyun değil, ancak markaya ulaşan ilk tür bağımsız oyun oldu. Listedeki oyunlar arasında Counter-Strike: Global Offensive, PUBG: Battlegrounds, Dota 2 ve Grand Theft Auto 5 bulunuyor.