Tekken 7'nin satış rakamları açıklandı

Tekken 7'nin oyun yönetmeni Katsuhiro Harada'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada popüler dövüş oyunu Tekken 7'nin dünya çapında 10 milyondan fazla adet satış yaptığını açıkladı. Tekken serisindeki toplam satış rakamı ise 54 milyona ulaştı.

Bandai Namco Entertainment'ın geliştirdiği dövüş oyunu Tekken 7'nin 2015'teki lansmanından bu yana oyunun 10 milyon adet satışa ulaştığı bildirildi.

TEKKEN 7, 10 MİLYON ADET SATIŞA ULAŞTI

Tekken 8'in duyurulmasıyla beraber serinin bir önceki oyunu Tekken 7'nin 10 milyona ulaştığı oyunun yönetmeni Katsuhiro Harada tarafından bildirildi. Tekken serisinin toplamda ise 54 milyon adet satışı aştığı da açıklandı.

Katsuhiro Harada, dünya çapında 10 milyondan fazla satan Tekken 7 için Twitter'dan destekçilerine teşekkür etti.

TEKKEN 7 KONUSU

Mishima Ailesi içindeki kökü çok eskilere giden klan savaşlarının son bölümüne katıl. Gücünü Unreal Engine 4'ten alan efsanevi dövüş oyunu, muhteşem hikayelerle ilerleyen sinematik savaşların yanı sıra arkadaşlarınla ve rakiplerinle yapabileceğin müthiş düellolar da sunuyor.

TEKKEN 7 KAÇ TL?

Tekken 7'nin üç farklı sürümü bulunmaktadır. Standart sürümü 119 TL iken en yüksek sürümü 549,00 TL'dir.