Street Fighter 6 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Street Fighter 6 çıkış tarihi açıklandı. The Game Awards 2022 etkinliğinde oyun için yeni bir oynanış fragmanı yayımlandı.

Efsane dövüş serisinin yeni oyunu Street Fighter 6 çıkış tarihi The Game Awards 2022'de yapılan gösterimde 2 Haziran 2023 olarak açıklandı. Çıkış tarihinin yanı sıra Street Fighter IV'ten hatırladığımız Dee Jay ile birlikte tamamen yeni Manon, Marisa ve JP adında toplamda dört yeni karakter gösterildi.

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Bu yeni gösterimden önce dövüş oyunu tutkunları geçtiğimiz aylarda bir beta sürümünü oynama şansı buldu. Bu sürümüne gelen yorumlar ise son derece olumlu yönde oldu. Hayranların büyük bir çoğunluğu bu oyunun serinin en iyisi olma potansiyelinin olduğunu dile getiriyor.

Oyunun ikinci beta süreci ise 16 Aralık 2022'de yapılacak. Ancak açık beta olmadığı için ve oyuna girecekler listesi rastgele seçileceği için denemek isteyenlerin umudunu çok yükseltmemesinde fayda var.

2022 senesinin başında duyurulan Street Fighter 6'nın kapak karakteri ise beşinci oyunda tanıtılan Luke oldu. Oyunun ana satış noktası olan "Kendi dövüşçünü yarat" hikayesinde yarattığımız karakterin ana eğitmeni olacak kişi de Luke olacak.

"Kendi Dövüşçünü Yarat" Hikaye Modu

Önceki fragmanlarda daha sığ bir gösterim şansı alan hikaye modu yayımlanan yeni fragmanda detaylı bir şekilde gösterildi. Oyuncular dünyayı dolaşarak Street Fighter karakterlerine rastlayacak. Görünen o ki Street Fighter karakterlerinden bazıları oyunculara eğitmenlik yaparken bazıları da düşmanca davranacak. Oyunun ön sipariş fragmanını aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

The Game Awards 2022'de gösterime giren yeni fragmanda oyun moduyla ilgili yeni görüntüler de bulunuyor. Örneğin karakterler aynı zamanda menzilli Luke saldırısı, ve menzilli Guile saldırısı gibi karakterlere özel saldırılarda bulunabiliyor. Bu da bu hikaye modundaki usta-çırak rolünün nasıl işleyeceği ile ilgili bize ipucu veriyor. Başka bir görüntüde ise iki farklı rakibe karşı olan bir dövüşte Ryu oyuncunun yardımına koşuyor ve birebir dövüş bu kez bir takım dövüşü halini alıyor.

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Oyun aynı zamanda Street Fighter oyunlarının Arcade Makineleri çağında kalmış oyun modlarını da tekrar seriye döndürmeyi hedefleyecek. Dövüş oyunlarına yeni başlayan oyuncuların ana mekanikleri öğrenmesini sağlayan yeni oynanış formülleri şimdiden beğeni topladı. Serinin tutkunları ise bu yan oyunları Street Fighter'da tekrar görmekten memnun olacaktır.

Oyunun CAPCOM'un geliştirdiği yeni oyun motoru RE Engine ile yapılması da oyunun grafiklerinin gelişmesinde kritik bir rol oynadı. Sokak kültürü ve hip-hop havasından esinlenilmiş seviye tasarımları da dikkat çekti.