Stray Steam İstek Listelerinde Zirvede

Başıboş bir kedinin maceralarını bizlere anlatmaya hazırlanan Stray Steam istek listelerine en çok eklenen oyun konumuna geldi.

Daha önceden ortaya koydukları özgün yapımlar ile önemli bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başarmış Annapurna Interactive içinde bulunduğumuz ayda yine daha önce denenmemiş tarzda bir oyun ile çıkış yapmaya hazırlanıyor. 19 Temmuz tarihinde Playstation 4, Playstation 5 ve PC platformları için çıkış yapması beklenen Stray çıkışına yaklaşık 2 hafta kala yoğun bir ilgi ile bekleniyor.

Annapurna Interactive ve BlueTwelve Studio ortaklığında çıkış yapması beklenen Stray, oyuncuların son zamanlarda yoğun ilgi gösterdiği shooter, multiplayer gibi türlerden kendini bariz bir şekilde ayırıyor. Bir kediyi kontrol ettiğimiz third-person macera oyunu Stray, atmosfere odaklı ve açık dünya elementleri barındıran bir yapım olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Robotlar ve makinalar ile dolu bir dünyada başıboş kalan ve ailesine dönmeye çalışan bir kedinin ana karakter olarak karşımıza çıkacağı bu yapım şimdiye kadar paylaşılan videoları ve tanıtımları ile yoğun bir ilgi toplamayı başardı.

Bu ilginin en büyük göstergelerinden biri ise Steam istek listeleri. İstek listesine en çok eklenen yapımlarda The Day Before isimli MMO-Survival oyununu geride bırakan Stray listenin zirvesine oturmuş durumda. Şu anda Steam üzerinde 144.00 TL'lik fiyatı ile ön sipariş durumunda olan Stray'i Playstation platformunda almak isteyen oyuncuların ödemesi gereken miktar ise muhtemelen bunun daha üzerinde olacak.

Ön incelemeleri paylaşılmaya başlanan Stray için ilk yorumlar ise oldukça olumlu görünüyor. Yaklaşık 8 saatlik bir macera sunan bu ilginç yapımda bütün toplanabilir eşyaları toplamak gibi görevlere atılmak isteyen oyuncuları ise daha uzun oynanış süreleri bekliyor.

SaveButonu / Gamegar