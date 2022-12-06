Stranger Things aktörü David Harbour korku oyununda rol alıyor

PlayStation'ın özel oyunu Gran Turismo'nun film uyarlamasına geçtiğimiz aylarda katılan David Harbour'a bir video oyununda rol almak isteyip istemediği soruldu ve hali hazırda zaten bir tane yaptığını açıkladı.

DAVID HARBOUR VE JODIE COMER, KORKU OYUNUNDA ROL ALIYOR

Yabancı basına röportaj veren David Harbour, şu anda yapım aşamasında olan Gran Turismo filmi üzerindeki çalışmaları nedeniyle bir video oyununda rol alıp almak istemediği soruldu. "Aslında bir tane çıkıyor" diyen David Harbour, Jodie Comer ile beraber bir korku oyununda yer aldıklarını ve gelecek yıl çıkacağını açıkladı.

Jodie Comer ise en çok Killing Eve'deki rolüyle tanınsa da aynı zamanda bir video oyunu dünyasında geçen Ryan Reynolds'un önderliğindeki Free Guy filminde de rol aldı. Comer, geçmişte oyunlara olan sevgisini anlatırken Grand Theft Auto serisini çok ciddiye aldığını söyledi.

David Harbour ve Jodie Comer ikilisinin yer aldığı korku oyununa dair başka bir bilgiye yer verilmedi.