Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Steam'e 23 Haziran Perşembe günü saat 20.00 itibariyle gelen Steam yaz indirimlerinin son gününün ne zaman olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. "Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor" şeklinde aratılan Steam yaz indirimlerinin son günü ne zaman? Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? Detayları haberimizde…
Perşembe günü başlayan Steam yaz indirimleri ile birçok oyun yüzde 90'a varan indirim gerçekleşti. İndirimin ne zaman biteceği ise kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Steam yaz indirimlerinin biteceği tarih ne zaman? Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? İşte detayları…
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR
23 Haziran Perşembe günü başlayan Steam yaz indirimleri, 7 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de bitecek. Steam yaz indirimleri toplamda iki hafta boyunca Steam mağazasında yerini alacak. Oyuncuların indirimden faydalanmaları için 14 günü bulunuyor.
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STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE ÇOK SATANLAR
- Rust – 154,00 TL
- God of War – 263,20 TL
- Rainbow Six Siege Y7S2 – 259,00 TL
- Naraka: Bladepoint – 90,99 TL
- Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition – 144,50 TL
- Final Fantasy VII Remake Intergrade – 496,29 TL
- Cyberpunk 2077 – 124,50 TL
- Dying Light 2 Stay Human – 233,83 TL
- Red Dead Redemption 2 – 149,50 TL
- It Takes Two – 149,50 TL
- Detroit Become Human – 71,00 TL
- FIFA 22 – 95,00 TL
- Ready or Not – 89,10 TL