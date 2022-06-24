Perşembe günü başlayan Steam yaz indirimleri ile birçok oyun yüzde 90'a varan indirim gerçekleşti. İndirimin ne zaman biteceği ise kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Steam yaz indirimlerinin biteceği tarih ne zaman? Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? İşte detayları…

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR

23 Haziran Perşembe günü başlayan Steam yaz indirimleri, 7 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de bitecek. Steam yaz indirimleri toplamda iki hafta boyunca Steam mağazasında yerini alacak. Oyuncuların indirimden faydalanmaları için 14 günü bulunuyor.

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