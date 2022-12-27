Steam Replay 2022 yayınlandı! İşte Steam Retrospektifi özetiniz

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam, bu yıldan itibaren tüm kullanıcılarına sunulacak olan Steam Retrospektifi yani Steam Replay özelliğini duyurdu. 2022 yılı boyunca oynadığınız oyunların özetini artık yıl sonlarında öğrenebileceksiniz.

Her senenin sonuna yaklaşıldığında Spotify Wrapped gibi özelliklerin canlanmasıyla beraber bu akıma popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam de katıldı. Artık her yılın sonunda bir yıl boyunca oynadığınız en çok oyunları, tercih ettiğiniz oyun kategorileri gibi birçok istatistiklerin yer aldığı Steam özetinize bakabileceksiniz.

STEAM REPLAY 2022 YAYINLANDI

Steam'in 26 Aralık Pazartesi günü yayınladığı yeni özellik olan Steam Retrospektifi yani Steam Replay'i ile bir yılın özetini artık görebileceksiniz. 2022'de en çok oynadığınız oyunlardan, oynama sürenizi nasıl ve hangi zamanlarda geçirdiğinize kadar birçok bilgiyi içeren Steam Replay özelliği, size Steam'de nasıl bir yıl geçirdiğinizi gösterecek.

Oynadığınız oyunların oynama süresine oranı, oynanan oturum sayısı, oynadığınız yeni oyunlar, kazanılan başarımlar, klavye ve fare ile veya kontrolcülerle oynama oranı gibi birçok özellik bulunmaktadır.