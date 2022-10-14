Popüler dijital oyun dağıtım platformu Steam'e eklenen yeni özellik ile Steam'e artık QR kod ile giriş yapılabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan özellik, artık tüm kullanıcıların erişime açıldı. Peki, Steam QR kod ile giriş nasıl yapılır? Steam QR kod nerede? Detayları haberimizde…

Steam'in mobil uygulamasına gelen yeni güncelleme ile komple değişikliğe gidildi ve birçok yeni özellik eklendi. Bu özellikler arasında en dikkat çekici olanı ise artık Steam hesabınıza giriş yapmak için kod girmenize gerek kalmadan QR kod okutarak girmenizdir. Peki, Steam QR kod ile giriş nasıl yapılır? Steam QR kod nerede? İşte detaylar…

STEAM QR KOD İLE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Bilgisayarınızdan Steam hesabınıza QR kod ile giriş yapabilmek için ilk önce bilgisayarınızda Steam'in güncel olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Bunun için Steam ana sayfasından sol üstteki Steam yazısına tıklayarak 'Steam Güncellemelerini Denetle' seçeneğini işaretleyerek güncelleme olmadığından emin olunuz.

STEAM QR KOD İLE GİRİŞ YAPMA

Bilgisayarınızdan Steam'i açtıktan sonra giriş ekranında karşınıza QR kod okutma ekranı gelecektir. Telefonunuzdan Steam Mobil uygulamasını açıp QR kod okutma sekmesine gelerek telefonunuzdan bilgisayardaki QR kodu okutup Steam'e QR kod ile giriş yapabilirsiniz.