Oyun devi Steam eş zamanlı kullanıcı rekorunu kırdı. 32 milyondan fazla kullanıcı eş zamanlı olarak Steam platformuna giriş yaptı.

Kendi rekorunu bir kez daha tazeleyen Steam bu hafta sonu yeni bir zirveye ulaştı. 23-24 Ekim tarihleri arasında tam tamına 30,043,005 kullanıcısı eş zamanlı olarak platforma giriş yaptı. Oyun devi rekorunu yenilerken en çok oynanan oyunlar da belli oldu.

2003'ten beri hizmet veren Steam bir önceki eş zamanlı kullanıcı rekorunu Mart 2020'de kırdı. Pandeminin başlangıç sürecinde 20 milyonu geride bırakan Steam 2021 yılında kullanıcı kitlesini 28 milyona kadar çıkarmayı başardı.

Böylece dev oyun platformu 2 yılda 10 milyonluk bir kullanıcı hacmi kazanmış oldu. Diğer taraftan 30 milyon içinde yer alan her kullanıcının oyun oynamadığını belirtmekte fayda var. Bir kullanıcının bu sayı içerisinde yer alması için Steam hesabına giriş yapmış olması yetiyor.

Steam eş zamanlı kullanıcı rekorunun sadece 8 milyonluk bir kısmı aktif olarak oyun oynayan oyunculara tekabül ediyor. Elbette bunun da muazzam bir sayı olduğunu söylemek mümkün. Önceki yıllarda bu sayı 5-6 milyon arasında seyrederken Steam sadece 2022 yılında üç milyonluk bir artış yakaladı.

Geçtiğimiz hafta sonu en çok oynanan oyunlar listesinin başında Counter-Strike: Global Offensive yer aldı. Steam'in rekor kırdığı 23-24 Ekim tarihlerinde en çok oyuncunun oynadığı oyunları listeledik.

Counter-Strike: Global Offensive

PUBG: BATTLEGROUNDS

Apex Legends

Team Fortress 2

Rust

Destiny 2

Unturned

DayZ

Cyberpunk 2077

Call of Duty: Modern Warfare II

En çok oynanan oyunlar listesinin en yeni üyesi Call of Duty: Modern Warfare II oldu. Call of Duty serisinin efsanevi halkası yeni nesil standartlar ile geri dönüş yaptı. Çıkış yapması ile beraber 48 bin eş zamanlı oyuncuya ulaşan oyun listede 10.sırada yer aldı.

Cyberpunk: Edgerunners dizisi ile yeni bir ivme yakalayan Cyberpunk 2077 ise geçtiğimiz hafta sonu 54 bin eş zamanlı oyuncuya ulaştı. CD Projekt Red imzalı aksiyon-macera oyununun en büyük rekoru ise 1 milyon eş zamanlı oyuncu oldu.

Diğer taraftan Steam'in yeni başarısının arkasındaki sebepleri de unutmamak gerekiyor. Valve'in Steam Deck satışları ile etkili bir ivme yakaladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Pandemi sürecindeki başarısını bile geride bırakan oyun devinin ilerleyen süreçte bu rekoru tazeleyeceğine şüphe yok.