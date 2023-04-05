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Steam Deck'in Mart ayında en çok oynanan 20 oyunu açıklandı

Steam Deck'in Mart ayında en çok oynanan 20 oyunu açıklandı

Gamegar Haberleri

Valve'ın taşınabilir oyun konsolu Steam Deck'in Mart ayında en çok oynanan 20 oyunu açıklandı. Mart ayı boyunca Steam Deck'te en çok oynanan oyun Harry Potter evreninde geçen açık dünya büyücülük oyunu Hogwarts Legacy oldu.

Her ay konsolunda en çok oynanan oyunları sıralayan Steam Deck, Mart 2023'te oynanan en çok oyunları açıkladı. Bu sıralamalar bir ay boyunca saat bazında en çok oynanan oyunlardan oluşmaktadır. İşte, Steam Deck'te oynanan en çok oyunlar.

STEAM DECK'İN MART AYINDA EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI

  1. Hogwarts Legacy
  2. Elden Ring
  3. Stardew Valley
  4. Vampire Survivors
  5. Octopath Traveler II
  6. Red Dead Redemption 2
  7. Grand Theft Auto V
  8. Dead Cells
  9. Cyberpunk 2077
  10. Brotato
  11. Hades
  12. The Witcher 3: Wild Hunt
  13. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
  14. The Binding of Isaac: Rebirth
  15. Monster Hunter Rise
  16. Fallout 4
  17. Persona 5 Royal
  18. Slay the Spire
  19. No Man's Sky
  20. Resident Evil 4

Steam Deck'in Mart ayında en çok oynanan 20 oyunu açıklandı

STEAM DECK NEDİR?

Steam Deck, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir taşınabilir oyun konsolu ve bilgisayarıdır. Steam Deck, kullanıcıların Steam kütüphanelerindeki oyunları taşınabilir bir cihaz üzerinde oynamalarına imkan tanır. Cihaz, birçok farklı PC oyununu çalıştır.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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