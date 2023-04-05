Valve'ın taşınabilir oyun konsolu Steam Deck'in Mart ayında en çok oynanan 20 oyunu açıklandı. Mart ayı boyunca Steam Deck'te en çok oynanan oyun Harry Potter evreninde geçen açık dünya büyücülük oyunu Hogwarts Legacy oldu.

Her ay konsolunda en çok oynanan oyunları sıralayan Steam Deck, Mart 2023'te oynanan en çok oyunları açıkladı. Bu sıralamalar bir ay boyunca saat bazında en çok oynanan oyunlardan oluşmaktadır. İşte, Steam Deck'te oynanan en çok oyunlar.

STEAM DECK'İN MART AYINDA EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI

Hogwarts Legacy Elden Ring Stardew Valley Vampire Survivors Octopath Traveler II Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V Dead Cells Cyberpunk 2077 Brotato Hades The Witcher 3: Wild Hunt The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition The Binding of Isaac: Rebirth Monster Hunter Rise Fallout 4 Persona 5 Royal Slay the Spire No Man's Sky Resident Evil 4

STEAM DECK NEDİR?

Steam Deck, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir taşınabilir oyun konsolu ve bilgisayarıdır. Steam Deck, kullanıcıların Steam kütüphanelerindeki oyunları taşınabilir bir cihaz üzerinde oynamalarına imkan tanır. Cihaz, birçok farklı PC oyununu çalıştır.