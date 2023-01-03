Steam Deck 2022'de En Çok Oynanan Oyunları Açıkladı

Valve tarafından üretilen yeni konsol Steam Deck, 2022 yılında en çok oynanan oyunlarını açıkladı. 1. sırada Vampire Survivors yer alıyor.

Valve tarafından üretilen yeni konsol Steam Deck 2022 yılında en çok oynanan oyunlarını açıkladı. 1. sırada Vampire Survivors yer alıyor.

Valve tarafından üretilen Steam Deck için 2022 yılı konsolun en önemli yıllarından biri oldu. İlk olarak çok kısıtlı sayılarda üretilen bu taşınabilir konsol, 2022 yılında halka açık hale geldi ve çok daha ulaşılabilir bir ürün oldu. Bu da tabii ki çıkan her ürünün en kritik dönemlerinden biri olan halkın yorumu dönemine girmesini sağladı. Oyuncuların konsola olan yorumları ise gayet olumlu yönde oldu.

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Oyuncuların olumlu yorumlarıyla beraber "En İyi Oyun Donanımı" ödülünü de kazanan Steam Deck için talep her geçen gün daha da artıyor.

Steam Deck 2022'de En Çok Oynanan 20 Oyun

Resmi Steam Deck Twitter sayfasının yeni paylaşımı ise konsolun bu önemli yılında en çok oynanan 20 oyunun listesini paylaştı. Listenin başında bağımsız oyun endüstrisini sallayan gotik Rogue-lite oyunu Vampire Survivors ve hemen ardından yılın oyunu seçilen ELDEN RING yer alıyor.

Listenin tamamı ise şu şekilde:

Vampire Survivors

Elden Ring

The Witcher 3: Wild Hunt

Hades

Persona 5 Royal

Red Dead Redemption 2

Stardew Valley

Cyberpunk 2077

Grand Theft Auto V

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Valheim

God of War

Fallout 4

Brotato

Slay the Spire

The Binding of Isaac: Rebirth

No Man's Sky

Horizon Zero Dawn

Marvel's Spider-Man Remastered

Monster Hunter Rise

Listenin başında herkesi kendine bağımlı eden son zamanların en popüler Rogue-lite oyunu Vampire Survivors yer alıyor. Listenin paylaşılmasından önceki 3 ay boyunca da Steam Deck'in en çok oynanan oyunu olan Vampire Survivors, rahat oynanabilen ve uzun zaman istemeyen doğasıyla bu taşınabilir konsol için biçilmiş kaftan.

Hemen sonrasında ise 2022'nin Yılın Ödülü seçilen ELDEN RING yer alıyor. Çıkışı itibariyle aylar boyunca tüm dünyanın ağzında dolaşan bu oyunun neden 1. olmadığını sorgulayan hayranlar olabilir. Ancak Vampire Survivors ELDEN RING'e kıyasla çok daha ucuz ve erişilebilir bir oyun olduğu için hitap ettiği oyuncu sayısı çok daha fazla oldu.

Liste aynı zamanda oldukça eski oyunları da barındırıyor. Binding of Isaac: Rebirth, GTA V, The Elder Scrolls: Skyrim ve Fallout 4 üzerinden yıllar geçmiş oyunlar. En eskileri olan GTA V Steam'e 2015 yılında eklenmiş olsa da oyunun orijinal çıkışı 2013, yani neredeyse 10 sene önce.

Valve Steam Deck hakkında bazı performans gelişimi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Daha uzun şarj dayanıklılığı, daha iyi bir ekran gibi donanım güncellemelerini Steam Deck'in sonraki nesillerinde görmemiz mümkün. Ancak bu gelişmelerin yakın zamanda olmayacağının da altı çizildi.