Steam Deck 2022'de En Çok Oynanan Oyunları Açıkladı
Gamegar Haberleri
Valve tarafından üretilen yeni konsol Steam Deck, 2022 yılında en çok oynanan oyunlarını açıkladı. 1. sırada Vampire Survivors yer alıyor.
Valve tarafından üretilen yeni konsol Steam Deck 2022 yılında en çok oynanan oyunlarını açıkladı. 1. sırada Vampire Survivors yer alıyor.
Valve tarafından üretilen Steam Deck için 2022 yılı konsolun en önemli yıllarından biri oldu. İlk olarak çok kısıtlı sayılarda üretilen bu taşınabilir konsol, 2022 yılında halka açık hale geldi ve çok daha ulaşılabilir bir ürün oldu. Bu da tabii ki çıkan her ürünün en kritik dönemlerinden biri olan halkın yorumu dönemine girmesini sağladı. Oyuncuların konsola olan yorumları ise gayet olumlu yönde oldu.
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Oyuncuların olumlu yorumlarıyla beraber "En İyi Oyun Donanımı" ödülünü de kazanan Steam Deck için talep her geçen gün daha da artıyor.
Steam Deck 2022'de En Çok Oynanan 20 Oyun
Resmi Steam Deck Twitter sayfasının yeni paylaşımı ise konsolun bu önemli yılında en çok oynanan 20 oyunun listesini paylaştı. Listenin başında bağımsız oyun endüstrisini sallayan gotik Rogue-lite oyunu Vampire Survivors ve hemen ardından yılın oyunu seçilen ELDEN RING yer alıyor.
Listenin tamamı ise şu şekilde:
Vampire Survivors
Elden Ring
The Witcher 3: Wild Hunt
Hades
Persona 5 Royal
Red Dead Redemption 2
Stardew Valley
Cyberpunk 2077
Grand Theft Auto V
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Valheim
God of War
Fallout 4
Brotato
Slay the Spire
The Binding of Isaac: Rebirth
No Man's Sky
Horizon Zero Dawn
Marvel's Spider-Man Remastered
Monster Hunter Rise
Listenin başında herkesi kendine bağımlı eden son zamanların en popüler Rogue-lite oyunu Vampire Survivors yer alıyor. Listenin paylaşılmasından önceki 3 ay boyunca da Steam Deck'in en çok oynanan oyunu olan Vampire Survivors, rahat oynanabilen ve uzun zaman istemeyen doğasıyla bu taşınabilir konsol için biçilmiş kaftan.
Hemen sonrasında ise 2022'nin Yılın Ödülü seçilen ELDEN RING yer alıyor. Çıkışı itibariyle aylar boyunca tüm dünyanın ağzında dolaşan bu oyunun neden 1. olmadığını sorgulayan hayranlar olabilir. Ancak Vampire Survivors ELDEN RING'e kıyasla çok daha ucuz ve erişilebilir bir oyun olduğu için hitap ettiği oyuncu sayısı çok daha fazla oldu.
Liste aynı zamanda oldukça eski oyunları da barındırıyor. Binding of Isaac: Rebirth, GTA V, The Elder Scrolls: Skyrim ve Fallout 4 üzerinden yıllar geçmiş oyunlar. En eskileri olan GTA V Steam'e 2015 yılında eklenmiş olsa da oyunun orijinal çıkışı 2013, yani neredeyse 10 sene önce.
Valve Steam Deck hakkında bazı performans gelişimi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Daha uzun şarj dayanıklılığı, daha iyi bir ekran gibi donanım güncellemelerini Steam Deck'in sonraki nesillerinde görmemiz mümkün. Ancak bu gelişmelerin yakın zamanda olmayacağının da altı çizildi.