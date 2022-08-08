Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 1 – 7 Ağustos 2022

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI

Steam Deck Stray Marvel's Spider-Man Remastered Rust Raft The Forest Elden Ring Valve Index VR Kit Project Zomboid Grand Theft Auto V

Steam'in en çok satan oyun ve donanımları arasında her hafta olduğu üzere bu hafta da Steam Deck ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise kedi simülasyon oyunu Stray, üçüncü sırada ise Marvel's Spider-Man Remastered yer aldı. Ayrıca Grand Theft Auto V, tekrardan en çok satan oyunlar arasında 10. sırada yer almayı başardı.