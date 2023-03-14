Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı! 7 – 14 Mart 2023

Steam'in 7 – 14 Mart 2023 tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR – 14 MART 2023

Counter-Strike: Global Offensive Apex Legends Steam Deck Sons of the Forest Destiny 2 Hogwarts Legacy Tom Clancy's Rainbow Six Siege Call of Duty Modern Warfare 2 Resident Evil 4 Red Dead Redemption 2

Counter-Strike: Global Offensive, geçen haftadaki sırasını koruyarak listede ilk sırada yer alırken hemen arkasında Respwan'ın oynaması ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends yer aldı. Listenin üçüncü sırasında ise Steam Deck yer aldı ve Şubat ayında piyasaya sürülmesi en çok beklenen oyunlar arasında yer alan Sons of the Forest, ikinci sıradan dördüncü sıraya kadar geriledi.

Yeni DLC'si yayınlanmasıyla beraber oynaması ücretsiz Destiny 2, listede beşinci sırada konumunu korumaya devam ediyor. Aynı şekilde Hogwarts Legacy de geçen haftaya oranla listede sırasını korurken geçtiğimiz hafta 18. sırada yer alan Tom Clancy's Rainbow Six Siege, bu hafta müthiş bir ivme yakalayarak yedinci sıraya kadar yükseldi.

Call of Duty Modern Warfare 2, listede hala kalmaya devam ederken bu ay piyasaya sürülecek Resident Evil 4 Remake ise dokuzuncu sırada yer aldı.

Listede ilk 10'a girebilmek için bir haftada 9 sıra yükselen Red Dead Redemption, haftayı onuncu olarak kapattı.