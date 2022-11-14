Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı! 7 – 13 Kasım 2022

Steam'in 7 – 13 Kasım 2022 tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR – 13 KASIM

Call of Duty Modern Warfare 2 Steam Deck Sonic Frontiers Football Manager 2023 Call of Duty Modern Warfare 2 Warhammer 40,000: Darktide Soulstone Survivors God of War Deep Rock Galactic Sonic Frontiers

Geçtiğimiz hafta Steam'de en çok satan oyun Call of Duty Modern Warfare 2 olurken ikinci sırada Steam Deck yer aldı.

8 Kasım'da çıkış yapan Sonic Frontiers ve Football Manager 2023 ise sırayla üçüncü ve dördüncü sıraya yerleşti. Önümüzdeki haftalarda çıkış yapacak yeni Warhammer 40k serisini oyunu Darktide ise altıncı sıraya yerleşti.

God of War Ragnarok'un PlayStation'da yayınlanmasının ardından ise PC'ye çıkan God of War, Steam'de en çok satanlar listesinde sekizinci sırada yer alırken Sonic Frontiers'ın farklı sürümü ise listenin son sırasına yerleşti.