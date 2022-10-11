Steam Cadılar Bayramı indirimi 2022 ne zaman? Steam Çığlık Festivali!

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'in Cadılar Bayramı indirimi, kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Başta korku oyunları olmak üzere birçok oyun kategorisinden oyunlar indirime girecek. Peki, Steam Cadılar Bayramı indirimi 2022 ne zaman? Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman başlayacak? Steam Cadılar Bayramı indirimi 2022 saat kaçta başlayacak? Detayları haberimizde…

Steam kullanıcıları, Cadılar Bayramı ile beraber gelecek Steam Cadılar Bayramı indiriminin ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman? Steam Cadılar Bayramı indirimi 2022 ne zaman? Steam Cadılar Bayramı indirimi saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ 2022 NE ZAMAN?

Steam Cadılar Bayramı indirimi 25 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak ve 1 Kasım Salı günü aynı saatte sona erecek.

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Toplama 1 hafta sürecek olan Steam Cadılar Bayramı indirimi 1 Kasım Salı günü saat 20.00'de sona erecek.

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ 2022

Kostümlerimizi giyip geceleri ürkütücü sesler çıkaran hayaletleri ve hortlakları kutladığımız Steam Çığlık Festivali'nde bize katılın! Yaklaşan ve çıkmış oyunların indirimde olacağı ve oyunların Cadılar Bayramı temalı etkinlikleriyle katılacağı bu festivalde Cadılar Bayramı ruhuna uygun oyunlar ve oyun içi etkinlikler yer alacak.