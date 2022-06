Starfield'ın hikaye uzunluğu ve diğer detaylar açıklandı

Todd Howard, IGN'e verdiği röportajda Starfield'ın hikaye uzunluğu, oyundaki büyük şehirler, gezegenlerdeki içerikler ve uzay seyahati gibi birçok detayı açıkladı.

STARFIELD'IN HİKAYE UZUNLUĞU VE DİĞER DETAYLAR AÇIKLANDI

12 Haziran'daki Xbox & Bethesda Games Showcase'de 15 dakikalık ilk oynanış videosu ile yer alan Starfield için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bethesda Game Studios'tan Todd Howard, IGN'e verdiği röportajda oyun hakkında birçok yeni bilgi paylaştı.

Todd Howard'ın yaptığı açıklamalara göre, Starfield'ın hikaye uzunluğu uzunluğu 30-40 saat civarında olacak ve buna yan görevler gibi diğer içerikler dahil değil. Starfield'ın ana hikayesi, stüdyonun önceki oyunları Skyrim ve Fallout 4'ten yüzde 20 daha büyük olacak. Oyunda toplamda 200 binden fazla diyalog yer aldığı da belirtildi.

Starfield'da 100'den fazla sistem ve her sistemde 100 civarında gezegen yer alacak yani oyunda 1000'den fazla keşfedilebilir gezegen yer alacak. Oyunun bu devasa dünyasında 4 ana şehir yer alacak ve bunlar arasında United Colonies'ın başkenti olan New Atlantis oyundaki en büyük yerleşim yeri olacak. Todd Howard'a göre, New Atlantis sadece Starfield'ın değil, Skyrim ve Fallout 4'teki herhangi bir şehirden de daha büyük yapıda.

Todd Howard, oyundaki gezegenleri keşfetmek için kullanılan uzay gemisiyle her bir gezegene nasıl iniş yapılacağını da detaylandırdı. Uzay gemisiyle atmosfere giriş yapmak ve gezegene inmek oyuncu kontrolünde olmayacak. Howard, gezegene doğrudan iniş yapma mekaniğinin "Aslında o kadar da önemli olmadığını" belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar soruyor, 'Gemiyi doğrudan gezegene indirmek mümkün mü?' Hayır. Projenin başında gezegen yüzeyinde olmak ile uzayda olmanın birbirinden ayrı iki gerçeklik olduğuna karar verdik"

IGN'deki röportajında Todd Howard, 1000'den fazla gezegende yer alacak içeriklere de değindi. Buna göre, gezegenlerde prosedürel olarak oluşturulmuş görevler ve içerikler olmakla birlikte elle oluşturulmuş görevler de olacak. Elle oluşturulan içeriklerin sayısı Bethesda'nın önceki oyunlarından daha fazla olacak.

SaveButonu / Gamegar