Starfield'da binden fazla gezegen olacak

Bethesda'nın bu yıl en çok piyasaya sürülmesi beklenen oyunlarından olan bilim kurgu uzay oyunu Starfield'da binden fazla gezegen bulunacak. Geliştirici ekibin daha fazla gezegen eklemesini engelleyen sebep ise oyuncuları şaşırttı.

Geliştirici ekip Bethesda'dan Todd Howard'ın yaptığı bir röportaj sırasında Starfield evreninden binden fazla gezegenin bulunacağını açıkladı. Daha fazla gezegenin eklenmesinin engelleyen tek sebep, onlara isim vermek olduğunu söyledi.

STARFIELD'DA BİNDEN FAZLA GEZEGEN OLACAK

Uzay temalı bilim kurgu aksiyon rol yapma oyunu Starfield'ın gezegenlerinin diğer Bethesda oyunlarında olduğu gibi, dünyaları karolardan oluşacak. Starfield ile arasındaki tek fark ise bu karolar bir araya getirildikten sonra, bir gezegenin etrafına sarılmış olacaklar.

Ayrıca Todd Howard, gezegenlerin yakıt için önemli olabileceğini ima etti ve aslında gökyüzünde hareket edeceklerini ve kendi yörüngelerine sahip olacaklarını da açıkladı.

GEZEGENLERE GÖRE FARKLI KIYAFETLER GEREKECEK

Oyuncular ziyaret etmeyi planladıkları gezegenlere bağlı olarak farklı uzay kıyafetlerine ihtiyaç duyacaklar. Bazı kıyafetler, belirli atmosferlerle ve ortamlarla diğerlerinden daha uygun özel güçlendirmelere sahip olacak.

Bethesda, Starfield'ın evreninin binden fazla gezegenden oluşacağını ilk açıkladığında, oyuncuların gözü bir anlığına korksa da stüdyonun kaliteye göre niceliği seçtiği ve yüzlerce gezegen olmasına rağman, bunların çoğunun görülmeye değer olacağını ve Howard'ın daha önce de doğruladığı üzere yakıt probleminin olmayacağı açıklandı.