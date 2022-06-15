STALKER 2 Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri neler? STALKER 2 Heart of Chornobyl kaç GB
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GSC Game World'ün geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği açık dünya kıyamet sonrası rol yapma oyunu STALKER 2 Heart of Chornobyl'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. 2023 Aralık'ta piyasaya sürülecek STALKER 2 Heart of Chornobyl'in sistem gereksinimleri neler? STALKER 2 Heart of Chornobyl kaç GB? STALKER 2 kaç TL? Detayları haberimizde…
Tehlikeli düşmanlar, ölümcül anormallikler ve güçlü eserler ile dolu geniş Chornobyl Hariç Tutma Bölgesi'ni keşfedin. Heart of Chornobyl'e giderken kendi destansı hikayenizi ortaya çıkarın. Seçimlerinizi akıllıca yapın, çünkü bunlar sonunda kaderinizi belirleyecektir. Peki, STALKER 2 Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri neler? STALKER 2 Heart of Chornobyl kaç GB? STALKER 2 kaç TL?
Stalker 2'yi minimum ayarlarda oynayabilmeniz için AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i5-7600K işlemci, 8 GB RAM ve AMD Radeon RX 580 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ekran kartı gerektirmektedir.
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Yüksek grafiklerde oynayabilmek için ise minimum AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K işlemci, 16 GB RAM, AMD Radeon RX 5700 XT 8GB veya NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i5-7600K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB veya NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB
- Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD
Stalker 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 150 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
STALKER 2 Heart of Chornobyl'nin Steam ön sipariş fiyatı 345 TL'dir.