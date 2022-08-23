Spider-Man Remastered, PC'de satış rekoru kırdı

PlayStation'a özel olarak piyasaya sürülen Marvel's Spider-Man'in yıllar sonra PC'de lansman yapmasıyla beraber İngiltere'deki PC satışlarında rekor gerçekleşti. Spider-Man Remastered, Sony'nin ülkedeki en büyük PC lansmanı haline gelerek God of War'u geride bıraktı.

Dört yıl önce PlayStation 4'e özel olarak piyasaya sürülen Marvel's Spider-man, 2020'nin sonlarında PlayStation 5 için yeniden düzenlendi. Açık dünyadaki hikayesiyle oyuncuları kendisine çeken Spider-Man Remastered, 12 Ağustos'ta PC için lansman yaptı.

SPIDER-MAN REMASTERED, İNGİLTERE'DE REKOR KIRDI

Marvel's Spider-Man Remastered, God Of War'un İngiltere'deki ilk hafta satışlarında yüzde 26 oranıyla geride bırakarak Sony'nin en hızlı satan PC oyunu olduğu bildirildi. Marvel's Spider-Man Remastered, yılın en iyi lansman yapan dördüncü PC oyunu olurken Elden Ring ise listenin hala ilk başında yer alıyor.

DÜNYA GENELİNDE GOD OF WAR İLK SIRADA

Dünya çapındaki satışlara bakıldığında ise God of War hala Sony'nin en büyük PC lansmanına sahipken Marvel's Spider-Man Remastered ise ikinci sırada yer alıyor.

God of War'un Steam'deki lansmanından bu yana anlık olarak 73 bin 529 kullanıcı ile tüm zamanların en yüksek rekorunu elde etmişken aynı şekilde ise Marvel's Spider-Man Remastered ise 9 günlük lansmanından bu yana anlık olarak en yüksek 66 bin 436 kişi yer aldı.