Söylenti: Yeni PlayStation Plus Servisi Spartacus Önümüzdeki Hafta Duyurulacak

Bir süredir iddia edilen Sony'nin yeni PlayStation Plus servisi Project Spartacus önümüzdeki hafta resmen duyurulabilir.

Bloomberg'tan Jason Schreier ve Takashi Mochizuki, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklardan edindikleri bilgilere dayanarak Sony'nin Xbox Game Pass'e rakip olması beklenen Project Spartacus kod adlı yeni PlayStation Plus sistemini önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtacağını yazdı.

Geçen yılın aralık ayında yine Bloomberg'tan Jason Schreier, Sony'nin PlayStation Plus ve PlayStation Now abonelik servislerini tek bir çatı altında toplayarak yenileyeceğini ve kod adı Project Spartacus olan bu sistemin 2022'nin ilkbahar döneminde resmiyete kavuşacağını iddia etmişti.

Bloomberg'ın son olarak edindiği bilgilere göre, önümüzdeki hafta duyurusu gerçekleşmesi beklenen yeni PlayStation Plus sistemi "son yılların heyecan verici oyunlarını" içerecek ve birden fazla abonelik aşaması sunacak. En üst seviye abonelik sisteminde klasik oyunlara ve yeni çıkacak oyunların demolarına erişim imkanı olacak. Ancak Xbox Game Pass'in aksine birinci parti Sony oyunları çıkış yaptıkları ilk günden itibaren servise dahil olmayacak.

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Yeni PlayStation Plus servisinin birden fazla abonelik aşaması barındıracağı bir başka kaynak tarafında geçtiğimiz aylarda da öne sürülmüştü. VentureBeat yazarı Jeff Grubb, Project Spartacus kod adlı servisin aşamalarını detaylıca açıklamıştı. Buna göre;

İlk seviye olan "Essential" aylık 10 dolar değerinde olacak ve bu aboneliğe sahip olanlar şu anki PlayStation Plus ile aynı avantajlara sahip olacak. Aylık ücretsiz oyunlar ve oyun fiyatlarında indirimler yer alacak.

İkinci seviye olan "Extra" aylık 13 dolarlık bir abonelik fiyatıyla geliyor. Bu kademede olanlar ilk aşamanın avantajlarına ek olarak 250-300 oyundan oluşan bir kataloğa sahip olacak. Ancak bu oyunlar sadece indirilerek oynanabilecek.

Üçüncü ve son seviye "Premium" adını taşıyacak ve 16 dolar olacak. İlk iki seviyedeki içeriklere ek olarak streaming ile oyun oynama ve oyunları satın almadan önce demolarını deneme imkanı sunacak.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

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