Sony Repeat.gg İsimli Turnuva Platformunu Satın Alıyor

Oyun dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Sony yeni yaptığı bir satın alım ile espor sektöründe elini güçlendiriyor. 2.5 milyona yakın kullanıcıya ve 100.000'e yakın turnuvaya ev sahipliği yapan turnuva platformu Repeat.gg yapılan bu satın alım ile Sony bünyesine dahil olmak üzere. Geçtiğimiz dönemde Sony tarafından espora giriş yapmak istediklerini belirten bir ifade paylaşılmıştı. Bu satın alım ile Sony espor sektöründe bir adım daha atmış oluyor.

Repeat.gg kurucusu ve CEO'su Aaron Fletcher konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede duygularını paylaştı.

Henüz bu satın alım ve iş birliği sürecinin nasıl işleyeceğini ve Sony tarafının espora hangi oyunlarda ne şekilde odaklanmak istediğini bilmiyoruz. Yapılan açıklamalarda Repeat.gg'nin Sony'ye özel bir firma olmayacağı da duyuruldu. Platformun yakın zamanda kayda değer bir değişiklik yaşamayacağı da doğrulanan detaylar arasında yer aldı. Her ne kadar Repeat.gg PlayStation ve Sony'ye özel bir platform olmayacak olsa da yapılan tahminler platform üzerindeki turnuvaların daha çok PlayStation oyunlarına odaklanacağı üzerinde.

SaveButonu / Gamegar