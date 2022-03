Sons of the Forest Çıkış Tarihi Ekim Ayına Ertelendi

2014'de çıkış yapan korku temalı hayatta kalma oyunu The Forest'ın devamı niteliğindeki Sons of the Forest ertelendi. Öncesinde Mayıs ayında çıkış yapması beklenen oyunun yeni çıkış tarihi Ekim ayına taşındı.

Endnight Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Forest 2014'de ilk çıkış yaptığında büyük bir popülerlik yakalamış ve hayatta kalma korku oyunları arasında kendine sağlam bir yer bulmuştu. Özellikle co-op moduyla ön plana çıkan oyun, arkadaşlarıyla beraber korku yaşayıp hayatta kalma deneyimi yaşamak isteyenlerin bir numaralı seçimlerinden birisi olmuştu. The Forest sunduğu oynanışın yanı sıra yarattığı gizem ve atmosferiyle de oyuncuların hikayeye bir hayli bağlanmasını sağlamıştı. İlk oyunun gizemli sonundan sonra da oyuncular gözlerini hikayeyi ilerletecek bir devam oyununa çevirmişti.

Uzun süren bir bekleyişin ardından The Endnight, 2019'da The Game Awards töreninde yayınladığı bir trailer ile devam oyununun duyurusunu yapmıştı. Oyun için belirlenen çıkış tarihi ilk olarak 2021 sonları olmuş ama sonrasında gelen bir karar değişikliğiyle bu tarih Mayıs 2022 olarak seçilmişti. Fakat stüdyo geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla oyunun çıkış tarihinin yeniden ertelendiğine dair bir açıklama yaptı.

Endnight yaptığı paylaşımda "Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Sons of the Forest için belirlediğimiz Mayıs 2022 çıkış tarihinin fazla iddialı olduğunu fark ettik. Hayatta kalma oyunlarının bir sonraki aşamasına dair olan vizyonumuzu yerine getirebilmek için oyunumuzun çıkış tarihini Ekim 2022'ye ertelemeye karar verdik." ifadelerini kullandı. Endnight yaptığı paylaşımda oyundan sahneler içeren 5 saniyelik kısa bir videoya da yer verdi.

Bu şekilde oyunun çıkış tarihi Mayıs 2022'den Ekim 2022'ye alınmış oldu. Bu erteleme haberi her ne kadar ilk oyunun hayranlarını hayal kırıklığına uğratmış olsa da Endnight seyircisinin karşısına elindeki en iyi malzeme ile çıkmakta bir hayli kararlı gözüküyor. 2014'te çıkış yapan ilk oyunda bile pek çok şeyi doğru yaparak oynayanları kendisine hayran bırakan stüdyonun bu defa karşımıza nasıl bir oyunla çıkacağı ise büyük merak konusu.

