Skyrim'in co-op modu Together Reborn'un çıkış tarihi belli oldu

Skyrim Toghether'ın geliştirilmesi 2019'da başladı ve kod tabanı, Skyri Script Extender'dan izinsiz kod kullandığı ortaya çıkmasının ardından yeniden geliştirildi. Skyrim Anniversary Edition ile uyumlu bir sürüm yayınlamak amacıyla geçen yıl ilerleme kaydedildi.

SKYRIM TOGETHER REBORN DUYURULDU

Skyrim Together Reborn'un çıkış tarihi Reddit'te r/Games kanalında duyuruldu. "Uzun bir geliştirme sürecinden sonra Skyrim Together Reborn'un piyasaya sürülmeye neredeyse hazır olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz." sözlerine yer veren Dragonisser kullanıcı adlı geliştirici, "Önümüzdeki Cuma, 8 Temmuz, 16:00 GMT'de yayınlanacak." dedi.

SKYRIM CO-OP MODU GELİŞTİRİLİYOR

Bethesda oyunları için çok oyunculu mod oluşturan ekip, şu anda Skyrim'i Skyrim Together Reborn aracılığıyla geliştiriyor ve Fallout 4 üzerinde de çalışmayı hedeflediği bildirildi. Bu oyunlara 2 ile 8 oyunculu co-op modu için geliştirilmelere başlandı.

Geliştirici ekibin yaptığı açıklamada kendilerinin bir oyun geliştirme stüdyosu olmadığını belirterekten, "Herhangi bir kaynağımız yok, ekibimiz çoğunlukla öğrencilerden oluşuyor, tüm bunları boş zamanlarımızda yapıyoruz ve herhangi bir bağış almıyoruz. Tek oyunculu bir oyunu çok oyunculu bir oyuna dönüştürmek de ideal olmaktan uzaktır. Together Team, Bethesda oyunlarına çok oyunculu oyun ekler. Şu anda, Skyrim (Skyrim Together Reborn) için sadece tam bir sürümümüz var, ancak Fallout 4'e çok oyunculu ekleyen Fallout Together, yoluna devam ediyor." dedi.