Skyrim Co-op Modu Çıkış Tarihi Belli Oldu

2011 çıkışlı efsane RPG The Elder Scrolls V: Skyrim üzerinde arkadaşlarınızla birlikte oynamanızı sağlayan Skyrim Together Reborn modunun çıkış tarihi belli oldu.

Sevilen RPG için yıllardır geliştirilenco-op modu Skyrim Together'ın yerini alması planlanan Skyrim Together Reborn modunun geliştiricileri, bu cuma çıkış yapacaklarını duyurdu. Üstüne üstlük beta olarak da değil, 1.0 tam sürüm olarak çıkış yapması planlanan modun 8 Temmuz 2022 Türkiye saati ile 19: 00'da çıkış yapacağı söylendi.

Modun geliştirilmesi 2019'da yaşanan sorunlar sonrasında baştan başlatılmıştı. Modun, Skyrim Script Extender modundan alınmış bazı kodları izinsiz kullandığı ortaya çıkmıştı. O zamandan beri yeni mod geliştiricileri Together takımına katılmış ve modun geliştirilmesi geçtiğimiz yıldan beri tekrar hızlanmış. Takım, modun Skyrim'in en güncel piyasaya sürülen Anniversary Edition sürümü ile uyumlu olmasını planlıyor. Anniversary Edition, Skyrim'in 10. yılında çıkmış ve 2011-2021 arasında büyük başarılara imza atan oyun için bir kutlama görevi görmüştü.

Geçtiğimiz aylar mod geliştiricileri tarafından yayımlanan yukarıdaki videoda Skyrim Together'ın nasıl çalıştığı hakkında bazı şeyleri görmek mümkün. Videoda, 5 oyuncu birlikte maceraya çıkıyorlar ancak NPC'ler ile konuşmayı sadece sunucu sahibi yapıyor. Görevlerin ilerlemesi 5 oyuncu için de ortak işliyor ve oyuncular birbirleriyle bile kapışabiliyor, ancak bu ayar varsayılan olarak kapalı. Videonun ilerleyen kısımlarında oyuncular tek bir sandalyeye birden çok kişinin aynı anda oturabilmesi gibi ufak hatalarla karşılaşsa da, mod sonuç olarak çalışıyor.

Son olarak mod geliştiricileri şunları söylüyor:

Modun kendi internet sitesine buradan göz atabilirsiniz.

SaveButonu / Gamegar