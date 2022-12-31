Silent Hill: The Short Message PS5 için Derecelendirildi

Tayvan'daki oyun derecelendirme kurumu Silent Hill: The Short Message adlı oyunu PS5 için listeledi.

İlk kez eylül ayında Güney Kore'deki oyun derecelendirme kurumu tarafından listelenen Silent Hill: The Short Message şimdi de Tayvan'da ortaya çıktı. Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi (TESRI) internet sitesinde 30 Aralık 2022 tarihinde yapılan yeni bir listelemede, Konami'nin geliştiricisi ve dağıtımcısı olduğu Silent Hill: The Short Message adlı oyun PS5 platformu için derecelendirildi.

15 yaş ve üzeri için derecelendirilen oyun, "şiddet, korku ve uygunsuz dil" gibi uyarı etiketlerini taşıyor. Oyunun resmi internet sitesi için yapılan yönlendirme kısmında "hazırlık aşamasında" olduğu belirtiliyor. Listelenen platformlar arasında ise sadece PlayStation 5 yer alıyor.

Silent Hill 2 Remake PS5 ve PC için Duyuruldu

Silent Hill: The Short Message'ın tam sürüm bir oyun mu yoksa ekim ayında duyurusu yapılan yeni Silent Hill oyunlarından birinin demosu mu olduğu henüz bilinmiyor. Ancak, TESRI sitesindeki listelemede Silent Hill: The Short Message'ın konusu gibi bazı yeni bilgiler bulunuyor:

"Anita, arkadaşı Maya ile buluşmak için terk edilmiş bir apartmana varır ancak burada kendini tuzağa düşmüş halde bulur. Kendi içindeki korkulardan ve koridorlarda pusuya yatmış canavarlardan kaçmalı, tuzağa düşürülen olayların ardındaki gizli gerçekleri öğrenmeli ve yaşadığı psikolojik travma hayatta kalma arzusunu tüketmeden kaçmaya çalışmalıdır."

Uzunca süredir devam eden söylentilerin ve sızıntılarından Konami bu yılın ekim ayında Silent Hill Transmission yayını düzenleyerek seriye ait birçok yeni oyun duyurusu yapmıştı. Bu etkinlikte, PlayStation 5 ve PC için geliştirilen Silent Hill 2 Remake dışında Silent Hill f, Silent Hill: Townfall ve Silent Hill Ascension olmak üzere toplamda dört yeni oyun tanıtılmıştı. Ayrıca yeni Silent Hill filminin duyurusu yapılmıştı.

Şu ana kadar iki farklı ülkede derecelendirilen Silent Hill: The Short Message bu etkinlikte yer almamıştı. Öte yandan Konami, 2023 yılında birçok yeni oyun duyurusu yapmaya devam edeceğini belirtmişti.