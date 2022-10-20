Silent Hill 2, Steam mağazasında yerini aldı

Bloober Team'in geliştirip Konami Digital Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı Silent Hill 2, duyurularının ardından Steam mağazasında yerini aldı. Çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır.

Ölen eşinin ardından mektup alan James, eşini bir kez daha görme umuduyla onunla pek çok anıyı paylaştığı Silent Hill'e gidiyor.

SILENT HILL 2'NİN STEAM MAĞAZASI AKTİF OLDU

Konami tarafından 19 Ekim'de duyurusu yapılan Silent Hill 2'nin fragmanı ve oyun içi görüntüleri yayınlandı. Ayrıca, oyunun Steam mağazası da kullanıcılar için erişilebilir hale geldi.

SILENT HILL 2 KONUSU

Ölen eşinden bir mektup alan James, onu bir kez daha görme umuduyla onunla pek çok anıyı paylaştığı yere gidiyor: Silent Hill. Orada, gölün yanında eşine ürkütücü derecede benzeyen bir kadın buluyor...

"Benim adım... Maria," kadın gülümsüyor. Yüzü, sesi... Tıpkı onun gibi.

Serinin en iyisi olarak övülen psikolojik hayatta kalma-korku oyununda ürpertici görsellik ve içgüdüsel seslerle en yeni donanımda ustalık eserini tecrübe et.