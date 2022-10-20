Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silent Hill 2, Steam mağazasında yerini aldı

Gamegar Haberleri

Silent Hill 2, Steam mağazasında yerini aldı

Bloober Team'in geliştirip Konami Digital Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı Silent Hill 2, duyurularının ardından Steam mağazasında yerini aldı. Çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır.

Ölen eşinin ardından mektup alan James, eşini bir kez daha görme umuduyla onunla pek çok anıyı paylaştığı Silent Hill'e gidiyor.

SILENT HILL 2'NİN STEAM MAĞAZASI AKTİF OLDU

Konami tarafından 19 Ekim'de duyurusu yapılan Silent Hill 2'nin fragmanı ve oyun içi görüntüleri yayınlandı. Ayrıca, oyunun Steam mağazası da kullanıcılar için erişilebilir hale geldi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Silent Hill 2, Steam mağazasında yerini aldı

SILENT HILL 2 KONUSU

Ölen eşinden bir mektup alan James, onu bir kez daha görme umuduyla onunla pek çok anıyı paylaştığı yere gidiyor: Silent Hill. Orada, gölün yanında eşine ürkütücü derecede benzeyen bir kadın buluyor...

"Benim adım... Maria," kadın gülümsüyor. Yüzü, sesi... Tıpkı onun gibi.

Serinin en iyisi olarak övülen psikolojik hayatta kalma-korku oyununda ürpertici görsellik ve içgüdüsel seslerle en yeni donanımda ustalık eserini tecrübe et.

Silent Hill 2, Steam mağazasında yerini aldı

Silent Hill 2, Steam mağazasında yerini aldı

Silent Hill 2, Steam mağazasında yerini aldı

Silent Hill 2, Steam mağazasında yerini aldı

Silent Hill 2, Steam mağazasında yerini aldı

Silent Hill 2, Steam mağazasında yerini aldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Steam Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title