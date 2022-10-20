Bloober Team'in geliştirip Konami Digital Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon psikolojik korku oyunu Silent Hill 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Silent Hill 2 sistem gereksinimleri neler? Silent Hill 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

Ölen eşinin ardından gelen mektup ile tekrardan eski şehri Silent Hill'e dönen James'in psikolojik korku ve aksiyon maceralarını anlatan Silent Hill 2'nin sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, Silent Hill 2 sistem gereksinimleri neler? Silent Hill 2 kaç GB? İşte detaylar…

SILENT HILL 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Silent Hill 2'yi 30 FPS ayarlarda oynamak için Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X işlemci, minimum 12 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX 5700 ekran kartı gerekmektedir.

SILENT HILL 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 x64

: Windows 10 x64 İşlemci : Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X

: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1080

: AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1080 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

SILENT HILL 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 11 x64

: Windows 11 x64 İşlemci : Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 2080RTX veya AMD Radeon 6800XT

: NVIDIA GeForce 2080RTX veya AMD Radeon 6800XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

SILENT HILL 2 KAÇ GB?

Silent Hill 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.