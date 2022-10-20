Silent Hill 2 sistem gereksinimleri neler? Silent Hill 2 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Bloober Team'in geliştirip Konami Digital Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon psikolojik korku oyunu Silent Hill 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Silent Hill 2 sistem gereksinimleri neler? Silent Hill 2 kaç GB? Detayları haberimizde…
Ölen eşinin ardından gelen mektup ile tekrardan eski şehri Silent Hill'e dönen James'in psikolojik korku ve aksiyon maceralarını anlatan Silent Hill 2'nin sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, Silent Hill 2 sistem gereksinimleri neler? Silent Hill 2 kaç GB? İşte detaylar…
Silent Hill 2'yi 30 FPS ayarlarda oynamak için Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X işlemci, minimum 12 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX 5700 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10 x64
- İşlemci : Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X
- Bellek : 12 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1080
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 50 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 11 x64
- İşlemci : Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 2080RTX veya AMD Radeon 6800XT
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 50 GB kullanılabilir alan
Silent Hill 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.