Silent Hill 2 Remake Sistem Gereksinimleri Dudak Uçuklatıyor!

Geçtiğimiz gün açıklanan ve Bloober Team tarafından yapılacak olan Silent Hill 2 Remake, 60 FPS performans için en az RTX 2080 öneriyor!

Geçtiğimiz gün açıklanan ve Bloober Team tarafından yapılacak olan Silent Hill 2 Remake, 60 FPS performans için en az RTX 2080 öneriyor!

Konami'nin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu sunumda Silent Hill hayranlarını sevindiren pek çok yeni proje açıklandı. İnteraktif bir film ve 3 yeni Silent Hill oyunlarının arasında tüm zamanlarının en iyi korku oyunlarından biri sayılan Silent Hill 2'nin Remake'i bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda çıkan Medium oyununun arkasındaki isim olan Bloober bu projenin arkasında yatan bu ekip, bu sefer de başka bir korku oyunu üzerinde çalışacak. Fragmanından aldığımız görüntülere göre grafikler gerçekten de müthiş, hatta o kadar müthiş ki 60 FPS bir deneyim için önerilen ekran kartı bir RTX 2080!

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Şimdi aramızda RTX 2080'in geçmiş nesil bir ekran kartı olduğunu belirtecek insanlar vardır, ancak RTX serisi bu ekran kartının üstüne 2 nesil daha eklemiş olsa da performans olarak günümüz oyunlarında gücünü haliyle gösterebilen bir ekran kartı. Bu yüklü gereksinimlerin altında yatan neden ise oyunun PlayStation 5'in sistemini tam kapasiteyle kullanacak şekilde tasarlanması ve Unreal Engine 5 kullanılarak yapılıyor olması.

Oyunun en düşük ayarlarda 1080p 30 FPS performansını almak için ise önerilen GTX 1080. Konami ve Bloober'ın orta ayarlarda 60 FPS ve yüksek ayarlarda 30 FPS performansı için önerdiği üniteler ise RTX 2080 ya da bir AMD Radeon 6800XT kalibresinde dolaşıyor. Silent Hill sistem gereksinimleri için tam bilgilere aşağıdaki listeden bakabilirsiniz.

Silent Hill 2 Remake Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 X64

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 11 x64

İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® 2080RTX / AMD Radeon

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Oyun endüstrisi teknoloji geliştikçe gerçekten de inanılmaz başarılara ulaşıyor, ancak bu yeni teknoloji ile üretilen üniteler maalesef ki cüzdanımızda delik açacak kapasiteye sahip. Oyunun ne kadar güzel gözüktüğünü zaten söylememize gerek bile yok. Fragmanda ana karakterimiz James Sunderland'in aynada olan yansımasındaki detaylar hayrete düşürücü gerçekten, ancak bu kaliteye ulaşmak artık çok daha zor bir hale bürünecek gibi duruyor.