Silent Hill 2 Remake PS5 ve PC için Duyuruldu

Konami ve Bloober Team işbirliğiyle PS5 ve PC için geliştirilen Silent Hill 2 Remake için ilk fragman yayınlandı.

Konami dün düzenlediği Silent Hill Transmission yayınında dört yeni Silent Hill oyunu duyurdu. Gösterilen ilk oyun Silent Hill 2 Remake oldu.

Bloober'ın Konami işbirliği ile geliştirdiği Silent Hill 2 Remake, PlayStation 5 ve PC platformları için çıkacak. Çıkışından itibaren konsol tarafında en az 12 ay boyunca PS5'e özel kalacak. Şu an için henüz bir çıkış tarihi yok.

Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştirilen Silent Hill 2 Remake'in yayınlanan ilk fragmanı oyunun enfes görsellerini, atmosferini ve muazzam fizik detaylarını gösteriyor. Fragmanda ayrıca başroldeki James Sunderland'in yenilenen yüz modeli ve Pyramid Head'in detay dolu görüntüsü bulunuyor.

Bloober Team'in dışında projede orijinal Silent Hill oyunlarında çalışmış olan karakter ve yaratık tasarımcısı Masahiro Ito ile besteci Akira Yamaoka da yakından yer alıyor. Projenin yaratıcı yönetmeliğini ise Bloober'ın daha önceki oyunları olan Blair Witch ve The Medium'un yönetmeni olan Mateusz Lenart üstleniyor. Silent Hill 2 Remake, "orijinal oyunun özünü korurken" aynı zamanda omuz hizası kamera açısı ve modern oynanış mekanikleri gibi yenilikler de barındıracak.

PlayStation Blog'daki detaylara göre ise Silent Hill 2 Remake'in PS5 sürümü konsolun sahip olduğu hızlı SSD sayesinde hiçbir yükleme ekranı içermeyecek. Ayrıca DualSense'in ayarlanabilir tetik ve dokunsal geri bildirim teknolojilerinin yanı sıra konsolun 3D ses teknolojisinden de faydalanacak.

Konami, ardı arkası kesilmeyen iddiaların ardından dün geceki yayında Silent Hill 2 haricinde Silent Hill f, Silent Hill: Townfall ve Silent Hill Ascension olmak üzere toplamda dört oyun duyururken, yeni film Return to Silent Hill için de detaylar paylaştı.