Senua's Saga: Hellblade 2'nin sistem gereksinimleri açıklandı
Senua's Saga: Hellblade 2'nin PC ve Xbox'ta yayınlanmasına kısa bir süre kala geliştirici ekip Ninja Theory, PC oyuncularının bir sonraki oyununu donanımlarında çalıştırmak için ihtiyaç duydukları sistem gereksinimlerini açıkladı.
Geliştirici Ninja Theory'nin X/Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Hellblade 2'yi çeşitli grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekli sistem gereksinimlerini paylaştı.
HELLBLADE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Senua's Saga: Hellblade 2'yi minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 işlemci, NVIDIA GTX 1070 veya AMD RX 5700 ekran kartı, 16 GB RAM ve 70 GB boş alan gerekmektedir.
Senua's Saga: Hellblade 2 Minimum Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 veya AMD RX 5700
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 70 GB boş alan
Senua's Saga: Hellblade 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel i7-10700Kveya AMD Ryzen 5 5600X
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 3080 veya AMD RX 6800 XT
- Bellek : 16 GB RAM
- Depolama : 70 GB boş alan
HELLBLADE 2 KAÇ GB?
Senua's Saga: Hellblade 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 70 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
HELLBLADE 2 KONUSU NE?
Ödüllü Hellblade: Senua's Sacrifice'ın devamı olan Senua, Viking İzlanda'sının efsanesi ve işkencesi boyunca acımasız bir hayatta kalma yolculuğuna geri dönüyor. Zorbalığın dehşetine kurban gidenleri kurtarmaya kararlı olan Senua, içerideki ve dışarıdaki karanlığın üstesinden gelme savaşıyla karşı karşıya kalacaksınız.