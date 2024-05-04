Senua's Saga: Hellblade 2'nin sistem gereksinimleri açıklandı

Geliştirici Ninja Theory'nin X/Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Hellblade 2'yi çeşitli grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekli sistem gereksinimlerini paylaştı.

HELLBLADE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Senua's Saga: Hellblade 2'yi minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 işlemci, NVIDIA GTX 1070 veya AMD RX 5700 ekran kartı, 16 GB RAM ve 70 GB boş alan gerekmektedir.

Senua's Saga: Hellblade 2 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 veya AMD RX 5700

NVIDIA GTX 1070 veya AMD RX 5700 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 70 GB boş alan

Senua's Saga: Hellblade 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel i7-10700Kveya AMD Ryzen 5 5600X

: Intel i7-10700Kveya AMD Ryzen 5 5600X Ekran Kartı: NVIDIA GTX 3080 veya AMD RX 6800 XT

NVIDIA GTX 3080 veya AMD RX 6800 XT Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 70 GB boş alan

HELLBLADE 2 KAÇ GB?

Senua's Saga: Hellblade 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 70 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

HELLBLADE 2 KONUSU NE?

Ödüllü Hellblade: Senua's Sacrifice'ın devamı olan Senua, Viking İzlanda'sının efsanesi ve işkencesi boyunca acımasız bir hayatta kalma yolculuğuna geri dönüyor. Zorbalığın dehşetine kurban gidenleri kurtarmaya kararlı olan Senua, içerideki ve dışarıdaki karanlığın üstesinden gelme savaşıyla karşı karşıya kalacaksınız.