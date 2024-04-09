Sea of Thieves, birçok özellik ile PlayStation'a geliyor

Sea Of Thieves'in resmi YouTube hesabından yayınladığı video ile PlayStation 5'e çapraz platform, Xbox hesabınızı direkt olarak aktarma gibi birçok özellikle beraber geleceğini duyurdu.

SEA OF THIEVES, ÇAPRAZ PAYLAŞIM İLE PS5'E GELİYOR

Geçtiğimiz Şubat ayında Sea of Thieves'in 30 Nisan'da PlayStation 5'e geleceği duyurulmuştu. Geliştirici ekip Rare ise PlayStation konsolu için gelecek özellikleri de duyurdu.

Sea of Thieves'in PlayStation özellikleri: