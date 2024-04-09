Sea of Thieves, birçok özellik ile PlayStation'a geliyor
Sea Of Thieves'in resmi YouTube hesabından yayınladığı video ile PlayStation 5'e çapraz platform, Xbox hesabınızı direkt olarak aktarma gibi birçok özellikle beraber geleceğini duyurdu.
SEA OF THIEVES, ÇAPRAZ PAYLAŞIM İLE PS5'E GELİYOR
Geçtiğimiz Şubat ayında Sea of Thieves'in 30 Nisan'da PlayStation 5'e geleceği duyurulmuştu. Geliştirici ekip Rare ise PlayStation konsolu için gelecek özellikleri de duyurdu.
Sea of Thieves'in PlayStation özellikleri:
- 4K 60 FPS HDR veya 1080p 120 FPS desteğiyle oynanabilecek
- 3D ses özelliği eklenecek.
- DualSense kontrolcüsü için dokunsal geri bildirim ve hassas trigger eklenecek.
- Ekibinizle birlikte sesli sohbet edebileceksiniz.
- Kilidinin açılması beklenen 250'den fazla kupa var.
- Xbox ve PC oyuncuları ile çapraz paylaşım (cross-play) özelliği sayesinde beraber oynanabilecek.
- Paylaşım ilerleme özelliği sayesinde ise Xbox veya PC'deki ilerlemenizi PlayStation'a aktarabileceksiniz.