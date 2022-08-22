Saints Row PC 2022 sistem gereksinimleri neler? Saints Row PC 2022 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Volition'un geliştiriciliğini yapıp Deep Silver'ın yayıncılığını üstlendiği popüler açık dünya aksiyon oyunu Saints Row'un yeni oyunu Saints Row PC 2022 sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, Saints Row PC 2022 sistem gereksinimleri neler? Saints Row PC 2022 kaç GB? Detayları haberimizde…
Güneybatı Amerika'daki kurgusal bir şehir olan hayat dolu Santo Ileso'ya hoş geldin. Suça batmış bir dünyada bir grup genç kendi suç çetelerini kurarak tek başlarına yükselmenin peşinde. Saints Row serisinin yeni oyunu Saints Row 2022 sistem gereksinimleri neler? Saints Row 2022 kaç GB? Saints Row 2022 minimum sistem gereksinimleri neler İşte detaylar…
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Saints Row 2022'yi en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-3240 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i3-3240 veya AMD Ryzen 3 1200
- DirectX:DirectX11
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480
- Depolama:50 GB boş alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i7-6700k veya AMD Ryzen 5 1500X
- DirectX:DirectX 12
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı:NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5700
- Depolama: 50 GB SSD boş alan
- İşletim Sistemi:Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i7-10700k veya AMD Ryzen 5 5600X
- DirectX: DirectX 12
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 veya AMD Radeon RX 6700XT
- Depolama: 50 GB SSD boş alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i5 12600 veya AMD Ryzen 7 5800X
- DirectX:DirectX 12
- Bellek:16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti veya AMD Radeon RX 6800XT
- Depolama: 50 GB SSD boş alan
Saints Row 2022'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş alan gerekmektedir.