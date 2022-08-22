Saints Row PC 2022 sistem gereksinimleri neler? Saints Row PC 2022 kaç GB?

Güneybatı Amerika'daki kurgusal bir şehir olan hayat dolu Santo Ileso'ya hoş geldin. Suça batmış bir dünyada bir grup genç kendi suç çetelerini kurarak tek başlarına yükselmenin peşinde. Saints Row serisinin yeni oyunu Saints Row 2022 sistem gereksinimleri neler? Saints Row 2022 kaç GB? Saints Row 2022 minimum sistem gereksinimleri neler İşte detaylar…

SAINTS ROW 2022 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Saints Row 2022'yi en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-3240 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480 ekran kartı gerekmektedir.

SAINTS ROW 2022 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i3-3240 veya AMD Ryzen 3 1200

DirectX: DirectX11

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480

Depolama:50 GB boş alan

SAINTS ROW 2022 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i7-6700k veya AMD Ryzen 5 1500X

DirectX: DirectX 12

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5700

Depolama: 50 GB SSD boş alan

SAINTS ROW 2022 YÜKSEK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i7-10700k veya AMD Ryzen 5 5600X

DirectX: DirectX 12

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 veya AMD Radeon RX 6700XT

Depolama: 50 GB SSD boş alan

SAINTS ROW 2022 ULTRA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i5 12600 veya AMD Ryzen 7 5800X

DirectX: DirectX 12

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti veya AMD Radeon RX 6800XT

Depolama: 50 GB SSD boş alan

SAINTS ROW 2022 KAÇ GB?

Saints Row 2022'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş alan gerekmektedir.