Rockstar Games, Stadia'da 6 bin saat Red Dead Online oynayan oyuncuya veda paketi gönderdi

Google Stadia'nın kapatılacağı duyurulmasının ardından bulut oyun sisteminde 6 bin saat Red Dead Online oynayan bir YouTuber'a Rockstar Games, veda paketi gönderdi. Paketin içerisinde ise tişört, bardak, anahtarlık gibi eşyalar yer aldı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Google Stadia'da işlerin beklenildiği gibi gitmemesi üzerine Stadia'nın Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Phil Harrison, Google Stadia'nın 18 Ocak 2023'te kapanacağını bildirdi.

6 BİN SAAT RED DEAD ONLINE OYNADI

Colour adlı YouTuber, Google Stadia üzerinden Red Dead Redemption 2'nin Online'ını 6 bin saat oynadı, ancak Stadia'nın kapanacağını duyması ile tüm emeklerinin çöpe gideceğini düşündü. Rockstar Games ise Stadia'daki verilerin diğer platformlara aktarılabileceğini açıkladı.

ROCKSTAR GAMES VEDA PAKETİ GÖNDERDİ

Red Dead Online yayıncısı Colour, Stadia'nın kapanmadan önce son bir yayınında Rockstar Games'in kendisine yaptığı sürprizden bahsetti. Rockstar Games, yayıncıya Red Dead Redemption 2 ürünleriyle dolu büyük bir kutu ve çanta gönderdi.