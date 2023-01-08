Riot Games, Valorant'ın yeni haritası Lotus'u duyurdu

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ın yeni haritası Lotus, resmi olarak duyuruldu. Lotus haritası Hindistan'dadır ve antik kayadan oyulmuş birçok Hint mimarisine sahiptir. Peki, Valorant'ın yeni haritası Lotus ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Oynanış özelliklerine göre, harita bir dizi benzersiz özellik ile tanımlanıyor. Saldırganların Haven'a benzer şekilde Spike'ı yerleştirebileceği üç farklı alana sahiptir. Çiçekler şehri olarak da tanıtılan Lotus haritası ne zaman Valorant'a gelecek? İşte detaylar…

VALORANT LOTUS NE ZAMAN GELECEK?

Valorant oyuncuları, 10 Ocak'ta Episode Six, Act One'ın yayınlanmasıyla yeni harita Lotus'u oynayabilecekler.

Riot'un önceki yeni harita sürümlerinde yaptığı gibi, Lotus çıktığında, derecelendirilmemiş veya rekabetçi kuyruklarda anında mevcut olmayacak. Bunun yerine, kendi ayrı kuyruğuna yerleştirilecektir. İlk birkaç hafta boyunca, Lotus'u sıraya koymak isteyen oyuncuların yalnızca bunun için sıraya girmeleri gerekecek, ancak elbette özel oyunlarda mevcut olacak.