Riot Games, VALORANT Esporu İçin Yeni Planlarını Duyurdu!

Yeni Turnuva Modeli, Seçili Takımlarla 2023'te Çığır Açıcı Uzun Vadeli Ortaklıklar Kuracak

Riot Games bugün itibarıyla VALORANT esporu için çığır açan planlarını duyurdu. VALORANT esporu 2023'te üst düzey rekabeti sağlamak için üç tane uluslararası lig kuracak. Yeni model, belli sayıda takımla herhangi bir ücret talep etmeden uzun vadeli ortaklıklar kurarak dünyanın en hızlı büyüyen esporunda uzun vadeli bir tutarlılığın sürdürülmesini sağlayacak. Bu girişimi desteklemek adına, Riot Games şunları da içeren yeni özellikleri ve etkinlikleri hayata geçirecek:

Dünyanın en iyi takımlarının her hafta mücadele ettiği üç uluslararası lig. Amerika kıtası, EMEA ve Asya'daki takımları kapsayan üç uluslararası ligde, en iyi oyuncular LAN ortamında ve canlı seyirci topluluğu (sağlık ve güvenlik el verdiği sürece) karşısında birbiriyle mücadele edecek. Yıl boyunca bulunduğu liglerde kendini göstermiş olan en iyi takımlar iki uluslararası Masters etkinliğine ve tek bir takımın VALORANT Dünya Şampiyonu olacağı VALORANT Champions etkinliğine katılmaya hak kazanacak.

Dünyanın dört bir yanındaki en iyi yetenekleri ortaya çıkarmak için hazırlanmış yeni rekabetçi oyun modu, doğrudan VALORANT İstemcisi aracılığıyla tüm oyuncular tarafından erişilebilir olacak. Bu mod, var olan liderlik tablolarını destekleyecek ve oyunculara dereceli oyunun ötesinde espor ekosistemiyle bütünleşik yeni bir hedef sunacak.

Yeni yerel liglerle birlikte, seçkin uluslararası liglere ulaşmayı amaçlayan taze yeteneklerin fırsatları artacak. Oyun içi rekabet modundaki en iyi takımlar, bulundukları yerel ligler dahilinde bölgelerindeki en iyi yeteneklere karşı mücadele etme fırsatı bulacak.

Riot Games, seçili organizasyonların giriş veya katılım bedeli ödemeden dahil olabileceği yeni bir rekabetçi espor ortamı oluşturacak ve başarıya ulaşmak için uzun vadeli ortaklıklar kuracak.

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Riot Games Espor Operasyonları Lideri Whalen Rozelle, "VALORANT'ta günümüzün en nefes kesici esporunun yanı sıra endüstrideki en iyi yönetilen, tutkulu ve heyecan verici takımları inşa etmek istiyoruz. VALORANT için uzun vadeli ortaklık modelimizi sadece takımların sürdürülebilirliğini değil, gelişmelerini ve organizasyonlarını VALORANT esporunun büyümesine ayak uydurabilecekleri şekilde desteklemek için tasarladık." "Seçili organizasyonları herhangi bir katılım ücretine tabi tutmadan başarıya uzanan uzun vadeli bir ortaklık kurmaya hazırlanıyoruz. Hedefimiz, ortaklarımızın kaynaklarını mümkün olan en rekabetçi takımı kurmaya odaklaması, çeşitli reklamlar ve esporla ilgili diğer girişimlerle kendi hayran kitlesini büyütmesi."

EsporGazetesi.com / Gamegar