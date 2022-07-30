Ring of Elysium sistem gereksinimleri neler? Ring of Elysium kaç GB?
Aurora Studio tarafından geliştirilip TCH Scarlet Limited tarafından yayınlanan oynaması ücretsiz battle royale oyunu Ring of Elysium'un sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Ring of Elysium sistem gereksinimleri neler? Ring of Elysium kaç GB? Detayları haberimizde…
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Oynaması ücretsiz battle royale oyunu Ring of Elysium'un sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Ring of Elysium sistem gereksinimleri neler? Ring of Elysium kaç GB? İşte detaylar…
Ring of Elysium'u en düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel i3 8100U işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 730 veya eş değer AMD ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel i3 8130U
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5 2500 veya eş değer AMD işlemci
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 veya eş değer AMD ekran kartı
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Ring of Elysium'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.