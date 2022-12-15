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Resident Evil Village'in VR modu ücretsiz olacak

Gamegar Haberleri

Resident Evil Village'in VR modu ücretsiz olacak

Capcom'ın korku oyunu Resident Evil Village VR, Sony'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü PS VR2 ile birlikte ücretsiz olarak piyasaya sürülecek.

Capcom şirketinden Kanda Tsuyoshi'nin PlayStation Blog'da yayınladığı gönderide Resident Evil Village VR modunun PS VR2 için Şubat'ta ücretsiz bir DLC olarak yayınlanacağı bildirildi.

RESIDENT EVIL VILLAGE VR MODU ÜCRETSİZ OLACAK

Capcom şirketinde Resident Evil Village'in arkasındaki yapımcı olan Kanda Tsuyoshi, Resident Evil Village VR modunun daha önce Haziran 2022 tarihinde duyurulduğunu, bu DLC'nin 22 Şubat 2023'te Resident Evil Village için ücretsiz bir DLC olarak yayınlanacağını ve PlayStation VR2 ile hemen indirilip oynanabileceğini açıkladı.

Resident Evil Village'in VR modu ücretsiz olacak

Village'ın ana hikayesinin tamamı, PlayStation VR2'de Resident Evil Village VR Mode'da oynanabilecek ve Ethan Winters'ın kaçırılan kızını kurtarmak için yola çıkarken karşılaştığı tüm olayları en üst düzeyde sürükleyici bir şekilde deneyimlemenize olanak tanıyacak.

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Bu ücretsiz DLC'yi oynamak için Resident Evil Village veya Resident Evil Village Gold Edition'ın gerekli olduğunu ve DLC'nin ayrı olarak indirilmesi gerekmektedir.

Resident Evil Village'in VR modu ücretsiz olacak

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

PlayStation VR2 Vr Gamegar Haberler

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