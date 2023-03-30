Resident Evil 4, iki günde 3 milyondan fazla satmayı başardı

Resident Evil serisinin geliştiricisi ve yayıncısı Capcom, internet sitesinden yaptığı açıklamada Resident Evil 4'ün Remake versiyonu, lansmanından iki gün sonra 3 milyondan fazla satış yaptığı bildirildi.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürülen Resident Evil 4 Remake, dünya çapında 3 milyondan fazla satarken Resident Evil serisi, toplamda 135 milyon satışa ulaştı.

RESIDENT EVIL 4 REMAKE, 3 MİLYON ADET SATTI

Orijinal Resident Evil 4, serinin en çok sevilen oyunlarından biridir, ancak bu satış dönüm noktasına ulaşması neredeyse bir yıl sürdü. Oyunun remake versiyonunun ise 2 günde 3 milyon adet satışa ulaşması, Resident Evil'a olan ilginin hiç olmadığı kadar artmasına işarettir.

Artan satış rakamlarında dikkate alınması gereken birçok faktör de bulunmaktadır. 2005 yılında piyasaya sürülen orijinal Resident Evil 4, başlangıçta sadece Gamecube ve PlayStation 2'de piyasaya sürülürken, remake versiyonu ise PS4, PS5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yaptı.

Resident Evil 4 (2005)

Oyunların yeniden yapımları çoğunlukla beğenilmezken Resident Evil 4, remake projesini başarılı bir şekilde piyasaya sürdü ve oyuncular tarafından oldukça sevildi. Resident Evil 4 Remake, Steam'de 24 binden fazla inceleme yapıldı ve bu incelemenin yüzde 97 kadarı olumlu oldu.