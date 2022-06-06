Rekor üstüne rekor! PlayStation 5 yaklaşık bir buçuk saatte 80 bin adet sattı - Haberler

Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürülen yeni nesil oyun konsolu Playstation 5'e lansmandan bu yana büyük talep duyuluyor, ancak dünya çapında yaşanan çip krizi nedeniyle istenilen düzeyde konsol üretimi yapılamıyor. Tüm bunlara rağmen Sony'nin yaptığı açıklamayla PS5'in yeni kilometre taşını aştığı bildirildi.

20 MİLYONDAN FAZLA SATIŞ YAPTI

Teknoloji devi Sony Interactive Entertainment'ın Küresel Satış ve İş Operasyonları Başkanı Veronica Rogers'ın yaptığı açıklamada, "Sony Interactive Entertainment'ın dünya çapında 20 milyondan fazla PlayStation 5 konsolu sattığını paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" sözlerine yer verdi.

PLAYSTATION 5 ÜRETİMİ ARTTI

"PS5'in piyasaya sürülmesinden bu yana, ekiplerimiz dünyayı kazanan gerçekten yeni nesil bir oyun konsolu sunmak için yorulmadan çalıştı" diyen Veronica Rogers henüz bir konsola sahip olmayan hayranlara, "lütfen bu yıl PS5 üretiminde önemli bir artış planladığımızı ve PS5'i isteyen herkes için durmadan çalıştığımızı bilin." diye ekledi.

82 DAKİKA SÜRDÜ

Ayrıca Sony'nin paylaştığı bir diğer raporda ise PS5'in ilk tam mali yılında 80 bin adet konsol satmasının yalnızca 82 dakika sürdüğünü, PS4'ün ise aynı satış rakamına ulaşmasının dokuz gün sürdüğünü açıkladı ve PlayStation 5'in bir rekora daha imza attığını bildirdi.