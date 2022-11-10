KillerWhale Games tarafından geliştirilip ve yayıncılığı üstlenilen açık dünya rol yapma oyunu RAW, 3 yıl önceki duyuru fragmanından bu yana herhangi bir ses çıkmaması üzerine RAW oyununun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki, RAW oyunu ne zaman çıkacak? RAW RP oyunu ne zaman çıkacak? RAW oyunu çıkacak mı? RAW oyunu iptal mi edildi? Detayları haberimizde…

2019 yılında yapılan ilk duyuru fragmanı ile büyük ses getiren RAW, sosyal yapıya benzersiz bir yaklaşım ve oyun detaylarına yüksek dikkat ile yaklaşan yeni bir sandbox açık dünya MMORPG'si olarak piyasaya sürülmesi planlanıyordu. İlk duyurusundan bu yana üç yıl geçen RAW oyunu ne zaman çıkacak? RAW RP oyunu ne zaman çıkacak? RAW oyunu iptal mi edildi? İşte detaylar…

RAW OYUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geliştirici ekip KillerWhale Games'in yaptığı açıklama ile açık dünya rol yapma oyunu RAW'ın askıya alındığı bildirildi. Askıya alınma sebebi olarak ise şu sözlerle yanıt verdi: "Projeniz, "Kickstarter kampanyasından sonra Indiegogo kampanyasına başlayacağız" dedi. Bu bizim kurallarımıza ve en iyi uygulamalarımıza aykırıdır". Kısacası RAW projesi iptal edildi.

RAW oyununda devasa bir açık dünyaya sahip olacağı, içerisinde her türlü mesleğin yapılacağı ve uçsuz bucaksız detayları ile piyasaya sürülmesi planlanırken, kickstarter projesi öncesi Indiegogo olarak başlatılacağı bildirilmesinin ardından RAW projesi askıya alındı.

200 BİN DOLAR BAĞIŞ TOPLADI

Kickstarter projesi olarak duyurulan RAW, oyunun geliştirilmesinde bağış toplamaktaydı. İddialara göre 4 binden fazla kişiden destek toplayarak toplamda 200 bin dolara yakın bağış toplayan RAW oyunundan uzun bir süre ses gelmeyince dolandırma iddiaları ortaya atıldı.

"DOLANDIRICILIK DURUMU YOK"

Dolandırıcılık iddiaları üzerine geliştirici ekip KillerWhale Games, "dolandırıcılık durumu yok, birileri bizi kickstarter'a ihbar edip durmuş, kickstarter da uyarı vermeden sayfamızı kapattı. Hayal kırıklığına uğradık. Tekrar açmak için uğraşıyoruz" açıklamalarında bulundu.

RAW OYUNU KONUSU NE?

En basit ifadeyle RAW, devasa çok oyunculu bir çevrimiçi rol yapma oyunudur. Oyunun öncülü, bitki örtüsünden başka hiçbir şeyi olmayan bir adadır. Oyuncular önce şehri geliştirebilecek ve genişlemesini kolaylaştırabilecek bir vali seçerek başlamalıdır. İsmine sadık kalarak, ilk aşamada, oyun tamamen hamdır.

Oyun hayatın tüm yönlerini içerir; iş, ticaret ve ticaret, yönetişim, kaynakların temini ve diğer oyuncularla etkileşim gibi. Oyun geliştiricileri, grafiklerin GTA V kadar iyi olacağını iddia ediyor ve bu da oldukça az sayıda oyuncunun ilgisini çekti. Ölçeklenebilirliği ve gerçekçiliği ile çok fazla dikkat çekmeyi başardı.

Oyunun özü, gerçek hayatı mümkün olduğunca yakından simüle etmektir, ancak oyuncuların rollerini tam bir özgünlükle oynamalarına yardımcı olmak için büyük ölçüde geniş ölçekte. Konsept GTA oyunlarında bir dereceye kadar dokunulmuş olsa da, hala keşfedilmemiş durumda. RAW'ın rol yapma özelliğinin özünü yakaladığı ölçek eşi benzeri görülmemiş bir boyutta. Bu nedenle; RAW formatta çekim hızı çok fazla ilgi görmeyi başarmış.