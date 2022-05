Rainbow Six: Siege sistem gereksinimleri neler? Tom Clancy's Rainbow Six: Siege kaç GB? Rainbow Six: Siege Steam fiyatı nedir?

2015 yılında çıkan Rainbow Six: Siege veya Rainbow 6: Siege, Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmektedir. Anvil motoruyla desteklenen birinci şahıs nişancı türünde olan video oyunu IGN tarafından E3 2014'ün en iyi oyunu seçilmiştir. PlayStation 4, Xbox One ve PC için desteklenen oyun, yeni nesil konsollarda da ulaşılabilir oldu. PlayStation 5 ve Xbox Series X ile uyumlu olan oyunun ilerleyen zamanlarda daha da güçlenmesi bekleniyor.

RAINBOW SIX SIEGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER

Rekabetçi oyuncuların en beğendiği yapımlar arasında yer alan Rainbow Six Siege sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Rainbow Six Siege oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Rainbow Six: Siege sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Rainbow Six Siege kaç GB? Rainbow Six Siege Steam satış fiyat nedir? Sizler için derledik...

RAINBOW SIX SIEGE STEAM FİYATI

Steam üzerinden satışa sunulan Rainbow Six: Siege dört adet versiyonu mevcut. Bunlar; Standart, Deluxe Edition, Operator Edition ve Ultimate Edition olarak sıralanıyor. Bu versiyonların fiyatları ise şu şekilde; Standart Edition: 89,00 TL, Deluxe Edition: 135 TL, Operator Edition: 315 TL, Ultimate Edition: 405 TL.

Rainbow Six Siege Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8 64 bit, Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3 560 @ 3.3GHz or better, AMD Phenom II X4 945 @ 3.0Ghz or better

RAM: 6 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 5770, And DX11 cards with 1GB VRAM

Depolama Alanı: 60 GB

Rainbow Six Siege Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8 64 bit, Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K @ 3.3GHz or better, AMD FX-8120 Eight-Core @ 2.6Ghz or better

RAM: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon HD 7970 / R9 280x (2GB VRAM)

Depolama Alanı: 60 GB

Rainbow Six Siege Kaç GB?

Rainbow Six Siege'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil60 GB boş depolama alanı gerekmektedir.