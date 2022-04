Rainbow Six Siege Mobile ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi!

Rainbow Six Mobile olarak duyurulan oyunun fragmanı ve oyun hakkında mobil cihazlar için yeni detaylar yayınlandı. Ubisoft'un oldukça sevilen taktiksel nişancı oyunu Tom Clansy's Rainbow Six Siege Mobile, ne zaman çıkacak? Rainbow Six Mobile ne zaman çıkacak? R6 mobile ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

RAINBOW SIX SIEGE MOBILE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ubisoft'tan sevindirici haberin gelmesinin ardından Rainbow Six Siege Mobile'ın çıkacağını 5 Nisan tarihinde duyurdu. Ubisoft çıkış tarihi için herhangi bir açıklama yapmadı ancak, oyunun yayınlanan geliştirici blog gönderisinde oyunun tam yaklaşıyor gibi görünüyor. Rainbow Six Siege Mobile'ın ne zaman çıkacak sorusuna karşın yanıtımız ise 2022'nin sonlarında çıkması düşünülüyor.

Tüm bunları söyledikten sonra, Nisan ayı sonuna kadar sürecek beta testlerindekilerin2022'nin dördüncü çeyreğinde tam sürümüne kavuşması bekleniyor.

"Rainbow Six Mobile'ın geliştirildiğini duyurduğumuz için çok heyecanlıyız! İlk blog yazımızda, oyunun gelişimi, R6'ya olan tutkumuz ve onu mobil ortama taşıma konusunda birkaç dakikanızı ayırıyoruz."