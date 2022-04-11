PUBG sistem gereksinimleri 2022! PUBG kaç GB? PUBG minimum ve önerilen sistem gereksinimleri!

PUBG, ilk olarak 23 Mart 2017 tarihinde Steam erken erişim ile Microsoft Windows için çıkış yapmıştır. Çıkışından yaklaşık 3 ay sonra 4 milyondan fazla kopya sattı. Oyunun ilk ana sürümü Windows platformunda 20 Aralık 2017'de erken erişimden çıkarak yayınlandı. Xbox One versiyonu 12 Aralık 2017'de piyasaya sürüldü. Mobil battle-royale oyunlarının artmasıyla birlikte PUBG Mobile 9 Şubat 2018'de Çin'de ilk çıkışını yaptıktan sonra 19 Mart 2018'de Android ve İOS platformları için ücretsiz olarak yayınlandı.

Oyunseverlerin en beğendiği ve keyif aldığı çok oyunculu rekabetçi oyunlar arasında yer alan PUBG'nin, sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, PlayerUnknown's Battlegrounds oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? PUBG PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! PUBG kaç GB? Sizler için derledik...

PUBG BATTLEGROUNDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PUBG Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel i5-4430/ AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ AMD Radeon R7 370 2GB

Direct: 11.0

Ağ: Genişbant Ağ Bağlantısı

Depo Alanı: 33 GB boş alan

PUBG Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/ AMD Radeon RX 580 4GB

Direct X: 11.0

Ağ: Genişbant Ağ Bağlantısı

Depo Alanı: 33 GB boş alan

PUBG KAÇ GB?

PUBG grafikleri ortalama donanımlı bir PC sistemine sahip olmayı gerektiriyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 33 GB yer kaplamaktadır.

PUBG MOBILE EN YÜKSEK HASILAT YAPAN MOBIL OYUN!

Veri analiz sitesi Sensor tower tarafından hazırlanan bir rapora göre, Tencent Games'in sevilen battle royale oyunu PUBG Mobile Temmuz 2021'de 299 milyon dolar gelirle dünyanın en çok hasılat yapan mobil oyunu oldu.

Sadece yedi ayda, PUBG Mobile 1,5 milyar dolarlık geliri aştı ve büyük olasılıkla Ağustos ayında 2 milyar dolarlık sınırı aşacak. Ayrıca Temmuz, oyun tarihindeki en yüksek gelir ayıydı ve bu, PUBG Mobile'ın gelir tablosunda ikinci kez üst sıralarda yer almasını sağladı.