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PUBG Mobile güncelleme gelmedi! PUBG Mobile 2.3 güncellemesi gelmedi

Gamegar Haberleri

PUBG Mobile güncelleme gelmedi! PUBG Mobile 2.3 güncellemesi gelmedi

Oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ın 2.3 güncellemesi duyuruldu ancak, yeni güncellemenin bazı oyunculara gelmediğine dair şikayetler arttı. PUBG Mobile oyuncuları "PUBG Mobile güncelleme gelmedi" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, PUBG Mobile güncellemesi nasıl yapılır? PUBG Mobile güncelleme gelmedi! Detayları haberimizde…

PUBG Mobile'ın 2.3 güncellemesinin yayınlanmasının ardından iOS, Android ve PC'de oynayan bazı oyunculara güncellemenin gelmediğine dair şikayetler artmasının ardından "PUBG Mobile güncelleme gelmedi" şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki, PUBG Mobile güncellemesi nasıl yapılır? PUBG Mobile güncelleme gelmedi! İşte detaylar…

PUBG MOBILE GÜNCELLEME GELMEDİ

PUBG Mobile'ın 16 Kasım'da yayınlanan güncellemesi bazı oyunculara gelmedi. PUBG Mobile'ın 2.3 güncellemesi 15-17 Kasım tarihleri arasında cihazınıza gelemdiyse aşağıdaki adımları izleyerek oyununuzu güncelleyebilirsiniz:

PUBG Mobile güncelleme gelmedi! PUBG Mobile 2.3 güncellemesi gelmedi

  1. PUBG Mobile'ın internet sitesine buraya tıklayarak gidiniz
  2. Sağ üstte yer alan sarı indirme butonuna basarak ardından çıkan karekodu telefonunuz ile okutunuz
  3. Karekodu okuttuktan sonra yönlendirilen PUBG Mobile mağazasından oyunuzu güncelleyiniz.

PUBG Mobile güncelleme gelmedi! PUBG Mobile 2.3 güncellemesi gelmedi

PUBG MOBILE GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Android ve iOS cihazınıza PUBG Mobile güncellemesi henüz gelmediyse buraya tıklayarak PUBG Mobile'ın resmi internet sitesinde yer alan yeni güncelleme APK'sını indirerek PUBG Mobile güncellemesini yapabilirsiniz.

PUBG Mobile güncelleme gelmedi! PUBG Mobile 2.3 güncellemesi gelmedi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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