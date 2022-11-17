PUBG Mobile güncelleme gelmedi! PUBG Mobile 2.3 güncellemesi gelmedi

Oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ın 2.3 güncellemesi duyuruldu ancak, yeni güncellemenin bazı oyunculara gelmediğine dair şikayetler arttı. PUBG Mobile oyuncuları "PUBG Mobile güncelleme gelmedi" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, PUBG Mobile güncellemesi nasıl yapılır? PUBG Mobile güncelleme gelmedi! Detayları haberimizde…