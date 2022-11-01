Krafton'un yayıncılığını yaptığı battle royale mobil oyunu PUBG Mobile'a İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Galata Kulesi eklendi. PUBG Mobile oyuncuları, "PUBG Galata Kulesi hangi haritada?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, PUBG Mobile Galata Kulesi hangi haritada? Detayları haberimizde…

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile'a yeni güncelleme ile Galata Kulesi eklendi. İstanbul'un tarihi simgelerinden olan Galata Kulesi'nin hangi haritada yer aldığı ise merak konusu haline geldi. Peki, PUBG Mobile Galata Kulesi hangi haritada? İşte detaylar…

PUBG GALATA KULESİ HANGİ HARİTADA?

PUBG Mobile'a eklenen Galata Kulesi, Erangel haritasında yer almaktadır. Oyuncular Erangel haritasında bulunan Galata Kulesi'ne girerek içerisinde bulunan lootları toplayabilir.

Galata Kulesi'nin PUBG Mobile'a eklenmesinin ardından Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, "Bugüne kadar yerel pazarda öncelik verdiğimiz lokalizasyon çalışmalarını şimdi bir üst noktaya taşıyor vebu kez kültürel bir değerimiz olan Galata Kulesinitüm dünyaya tanıtıyoruz. Galata Kulesi'nin PUBG MOBILE'da yükselecek olmasından dolayı gururluyuz. PUBG MOBILE olarak ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunacak bu gelişmeyi bir başlangıç olarak görüyor, oyunseverleri önümüzdeki dönemlerde de yeni sürprizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz" sözlerine yer verdi.